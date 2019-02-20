В Москве на Масленицу приготовят блюда дореволюционной кухни

Блюда, которыми накрывали стол в конце XIX — начале XX века, приготовят для гостей фестиваля «Московская Масленица», мероприятие пройдет с 4 по 10 марта. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Так, блины, испеченные по дореволюционным рецептам, можно будет попробовать на площадке фестиваля на Манежной площади.

«Гости смогут совершить гастрономическое путешествие во времени и узнать, что и как готовили и чем угощали друг друга москвичи в конце XIX — начале XX веков», — приводит телеканал «Звезда» сообщение оргкомитета мероприятия.

На Манежной площади со стилизованными торговыми рядами и подворьем с птичьим двором ежедневно будут встречать гостей 105 реконструкторов из российских регионов.

Также для гостей подготовили 25 программ и творческих матер-классов, где научат разделывать рыбу и мясо, печь блины из кореньев и сбивать масло. Желающие смогут записать рецепты старинных блюд, также гостей будут развлекать традиционными масленичными забавами с участием шарманщиков, сбитенщиков и ходулистов.

Фестиваль «Московская Масленица» пройдет в столице с 1 по 10 марта на 15 городских площадках, после чего у православных начнется Великий пост.