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В Москве на Масленицу приготовят блюда дореволюционной кухни

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Блюда, которыми накрывали стол в конце XIX — начале XX века, приготовят для гостей фестиваля «Московская Масленица», мероприятие пройдет с 4 по 10 марта. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

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Так, блины, испеченные по дореволюционным рецептам, можно будет попробовать на площадке фестиваля на Манежной площади.

«Гости смогут совершить гастрономическое путешествие во времени и узнать, что и как готовили и чем угощали друг друга москвичи в конце XIX — начале XX веков», — приводит телеканал «Звезда» сообщение оргкомитета мероприятия.

На Манежной площади со стилизованными торговыми рядами и подворьем с птичьим двором ежедневно будут встречать гостей 105 реконструкторов из российских регионов.

Также для гостей подготовили 25 программ и творческих матер-классов, где научат разделывать рыбу и мясо, печь блины из кореньев и сбивать масло. Желающие смогут записать рецепты старинных блюд, также гостей будут развлекать традиционными масленичными забавами с участием шарманщиков, сбитенщиков и ходулистов.

Фестиваль «Московская Масленица» пройдет в столице с 1 по 10 марта на 15 городских площадках, после чего у православных начнется Великий пост.

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