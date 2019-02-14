Прямой эфир

В Удмуртии рассказали о возможном приезде принцессы Монако на фестиваль

0
Фото: REUTERS/Yann Coatsaliou
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Принцесса Монако Стефания Мария Елизавета может посетить XII Международный фестиваль циркового искусства в Удмуртии. Об этом рассказал директор Государственного цирка Удмуртии Андрей Лещинский.

«Подтвердила свой возможный — давайте пока всё-таки так скажем, чтоб не сглазить, — приезд сюда, к нам в гости, Ее Высочество принцесса Стефания. В цирковом мире это, можно говорить смело, человек номер один. Именно она патронирует, финансирует и организует самый престижный в мире цирковой фестиваль в Монте-Карло», — приводит его слова RT.

Фестиваль пройдет в Ижевске с 6 по 10 марта. Ожидается, что участие в нем примут порядка 200 участников из 15 стран мира: России, Китая, Северной Кореи, Испании, США, Франции, Мексики, Австралии, Украины, Эквадора, Великобритании, Эфиопии, Чехии, Польши и Австрии. Всего заявлено 20 номеров разных жанров и направлений. 10 марта запланирован гала-концерт и вручение наград.

Как отмечает ИА «Сусанин», принцесса Стефания является младшей сестрой правящего князя Монако Альбера II, дочерью популярной голливудской киноактрисы Грейс Келли.

7 февраля министр культуры России Владимир Мединский предложил создать цирк шапито в Севастополе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кремле воздержались от дискуссии по использованию животных в цирке
Запрет на посещение цирка детьми предложили ввести в России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017