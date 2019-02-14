В Удмуртии рассказали о возможном приезде принцессы Монако на фестиваль

Принцесса Монако Стефания Мария Елизавета может посетить XII Международный фестиваль циркового искусства в Удмуртии. Об этом рассказал директор Государственного цирка Удмуртии Андрей Лещинский.

«Подтвердила свой возможный — давайте пока всё-таки так скажем, чтоб не сглазить, — приезд сюда, к нам в гости, Ее Высочество принцесса Стефания. В цирковом мире это, можно говорить смело, человек номер один. Именно она патронирует, финансирует и организует самый престижный в мире цирковой фестиваль в Монте-Карло», — приводит его слова RT.

Фестиваль пройдет в Ижевске с 6 по 10 марта. Ожидается, что участие в нем примут порядка 200 участников из 15 стран мира: России, Китая, Северной Кореи, Испании, США, Франции, Мексики, Австралии, Украины, Эквадора, Великобритании, Эфиопии, Чехии, Польши и Австрии. Всего заявлено 20 номеров разных жанров и направлений. 10 марта запланирован гала-концерт и вручение наград.

Как отмечает ИА «Сусанин», принцесса Стефания является младшей сестрой правящего князя Монако Альбера II, дочерью популярной голливудской киноактрисы Грейс Келли.

7 февраля министр культуры России Владимир Мединский предложил создать цирк шапито в Севастополе.