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Роспотребнадзор научил россиян правильно выбирать блины на Масленицу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Роспотребнадзор рассказал россиянам о мерах профилактики пищевых отравлений на Масленицу и о том, как правильно выбрать блины на праздник. Информацию об этом ведомство разместило на своем сайте.

В ведомстве порекомендовали присматриваться к условиям реализации продукции, соблюдению правил гигиены продавцом, к чистоте рабочего места и условиям хранения продуктов, если захочется приобрести блины в местах массовых гуляний.

Кроме того, в ведомстве призвали россиян чередовать жареные и жирные блюда с сырыми овощами, чтобы нормализовать пищеварение, а также не злоупотреблять алкогольными напитками.

Чтобы правильно выбрать готовые блины с различными начинками или без них ведомство призывает обращать внимание на условия хранения, сроки годности и внешний вид продукции.

Также отмечается, что в списке ингредиентов должны присутствовать мука, молоко, куриные яйца, однако не запрещено использовать сухое молоко, яичный порошок и растительный белок.

Масленица — народный праздник проводов зимы и встречи весны. Празднование начинается за 56 дней до Пасхи. В 2019 году масленичная неделя продлится с 4 по 10 марта.

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