Гулянья на Масленицу пройдут на 23 площадках в Москве

Фестиваль «Московская Масленица» пройдет на 23 площадках столицы. Гости праздника смогут попробовать более 70 видов сыров, 30 сортов чая и несколько десятков мясных и рыбных деликатесов, рассказал глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Свою продукцию на фестивале представят фермеры из 20 российских регионов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На площадках будут готовить более 60 видов блинов со 150 начинками и топингами. В меню войдут как национальные блины (арабские катаеф, чешские паланчики, белорусские чачохи и т.д.), так и эксклюзивные праздничные варианты — например, розовые блинчики с клубничным вареньем и базиликом.

Ранее в оргкомитете фестиваля рассказали, что в рамках «Московской Масленицы» гости смогут попробовать блюда, приготовленные по дореволюционным рецептам. Также посетителей будут развлекать традиционными масленичными забавами с участием шарманщиков, сбитенщиков и ходулистов.

Фестиваль «Московская Масленица» пройдет в столице с 1 по 10 марта, пишет «Федеральное агентство новостей». После этого у православных начнется Великий пост.