Диетологи посоветовали заменить масленичные блины сырниками

Традиционные блины и оладьи на Масленицу лучше заменить низкокалорийными сырниками. Об этом рассказала врач-диетолог ФГБУН Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Наталья Денисова.

«В сырниках, в отличие от блинов и оладий, основным ингредиентом является творог. Это очень полезный продукт, содержащий большое количество легко усваиваемого полноценного белка, огромное количество кальция, фосфор, калий, железо, магний, а также витамины А, D, группы В», — рассказала Денисова агентству городских новостей «Москва». Творог полезен детям, беременным и кормящим женщинам, а также тем, кто страдает заболеваниями ЖКТ, отметила диетолог.

Самый здоровый вариант сырников — запеченные в духовке, а не жаренные на масле. Готовить их лучше из творога низкой жирности.

Для снижения калорийности диетолог посоветовала не употреблять в качестве соуса сметану. В тесто можно добавить фрукты или сухофрукты — бананы, яблоки, груши, изюм или курагу. Это сделает вкус более изысканным, но не повысит калорийность.

В 2019 году Масленица приходится на 4-10 марта. В столице с 1 по 10 марта пройдет праздничный фестиваль «Московская Масленица». Гости мероприятия смогут попробовать блины, приготовленные по дореволюционным рецептам, а также поучаствовать в мастер-классах по приготовлению старинных блюд.