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Жители Омска в честь Масленицы выстроились в самый большой в России хоровод

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Фото: пресс-служба правительства Омской области
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Жители Омска в рамках масленичных гуляний выстроились в хоровод, который попал в Книгу рекордов России. Как сообщает пресс-служба правительства Омской области, хоровод на центральной площади города водили более 1 тыс. человек. 

«Взявшись за руки на площади Победы, омичи смогли побить рекорд, зафиксированный в 2015 году в Москве, тогда в хоровод встали 220 человек. В Омске количество участников составило 1082 человека, что почти в пять раз превышает столичный масленичный хоровод», — говорится в сообщении.

То, что этот хоровод стал самым масштабным в РФ, зафиксировал для Книги рекордов России ее главный эксперт — художник-микроминиатюрист Анатолий Коненко. Он лично присутствовал на площади Победы, где состоялось мероприятие. 

В этом году масленичная неделя завершается в воскресенье, 18 февраля. В этот день православные верующие отмечают Прощеное воскресенье. Этот день является для православных последним перед началом поста. 

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