Жители Омска в честь Масленицы выстроились в самый большой в России хоровод

Жители Омска в рамках масленичных гуляний выстроились в хоровод, который попал в Книгу рекордов России. Как сообщает пресс-служба правительства Омской области, хоровод на центральной площади города водили более 1 тыс. человек.

«Взявшись за руки на площади Победы, омичи смогли побить рекорд, зафиксированный в 2015 году в Москве, тогда в хоровод встали 220 человек. В Омске количество участников составило 1082 человека, что почти в пять раз превышает столичный масленичный хоровод», — говорится в сообщении.

То, что этот хоровод стал самым масштабным в РФ, зафиксировал для Книги рекордов России ее главный эксперт — художник-микроминиатюрист Анатолий Коненко. Он лично присутствовал на площади Победы, где состоялось мероприятие.

В этом году масленичная неделя завершается в воскресенье, 18 февраля. В этот день православные верующие отмечают Прощеное воскресенье. Этот день является для православных последним перед началом поста.