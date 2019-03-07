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Волгоградский депутат извинился за слова о пенсионерах-тунеядцах

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Фото: РЕН ТВ
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Депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев принес извинения за свои слова о том, что низкие пенсии получают «тунеядцы и алкаши».

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Политик признал свое высказывание некорректным, но отметил, что считает несправедливой ситуацию, когда люди, работавшие усердно долгое время, и проработавшие мало получают практически одинаковую пенсию.

«Я прошу прощения у всех, кого совершенно справедливо возмутило мое неточное высказывание по поводу пенсий», — приводит его слова пресс-служба «Единой России».

Ранее в среду Набиев на внеочередном заседании облдумы по вопросу о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума, заявил, что те, кто «работал нормально», получают пенсии 16–20 тыс., приведя в пример сотрудников предприятия, которое он возглавлял.

При этом, по его словам, маленькую пенсию в 8 тыс. рублей получают алкоголики и тунеядцы, которые сами в этом и виноваты.

В «Единой России», членом которой является Набиев, отметили, что это личное мнение депутата, с которым партия не согласна. Кроме того, дальнейшую возмозможность пребывания Набиева во фракции оценит комиссия ЕР по этике.

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