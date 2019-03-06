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Волгоградский депутат назвал получающих пенсию в 8 тыс. алкашами и тунеядцами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев заявил, что граждане, получающие пенсии в 8 тыс. рублей, являются «тунеядцами и алкашами», которые сами виноваты в своем материальном положении. Выступление политика 6 марта опубликовал портал «Высота 102».

По словам Набиева, те, кто всю жизнь «нормально работал», получают пенсии от 15 до 20 тыс. рублей.

«У рабочих, которые сварщиками работали, слесарями, у них такие пенсии (около 20 тыс. рублей. — Ред.). Сегодня мы защищаем тех людей, которых <…> в советское время, когда было тунеядство, гоняли — идите на работу! Когда алкоголизм был, гоняли — идите работать! А люди, которые нормально работали и получали нормальную зарплату, их пенсию сегодня получают те тунеядцы, те алкаши», –– заявил депутат во время заседания облдумы по вопросу о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров.

«Малоимущий сам себя создал, малоимущим стал. Он мог бы стать нормальным человеком», — добавил Набиев.

На резонансное заявление политика отреагировали в партии «Единая Россия», членом которой является Набиев. Коллеги не поддержали его позицию и принесли извинения.

«Приносим свои извинения по поводу резкого выступления Гасана Набиева. Подчеркну, что это сугубо личное мнение. Оно не соотносится с той позицией, которую занимает фракция по этому вопросу. Нельзя делать такие категоричные выводы, основываясь только на личной информации», –– цитирует «Комсомольская правда» секретаря регионального отделения партии Сергея Горнякова.

4 марта сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроект о доплатах к пенсиям сверх прожиточного минимума. Документ подразумевает исключение из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера текущей индексации и ежемесячных денежных выплат, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума.

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