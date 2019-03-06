Заявление депутата о пенсионерах-тунеядцах рассмотрит комиссия ЕР по этике

Слова депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева от фракции «Единая Россия», заявившего, что пенсии в 8 тыс. рублей получают «тунеядцы и алкаши», рассмотрит комиссия ЕР по этике, сообщили 6 марта в пресс-службе партии.

«Задача «Единой России» и государства в целом помогать социально незащищенным категориям людей. Мы рассмотрим вопрос о высказываниях волгоградского депутата на ближайшем заседании комиссии по этике», — заявил замсекретаря генсовета франкции Евгений Ревенко.

Скандальным заявлением заинтересовались и в Госдуме. По словам заместителя председателя комиссии, главы комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, в ближайшее будет решаться вопрос о «совместимости позиции волгоградского депутата с дальнейшим пребыванием в рядах «Единой России».

Ранее в среду Гасан Набиев на внеочередном заседании облдумы по вопросу о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума, выразил уверенность, что те, кто «работал нормально» получают пенсии 16-20 тыс., а вот пенсия «тунеядцев» — 8 тыс. рублей, в чем они якобы сами и виноваты.

В региональном отделении «Единой России» назвали слова Набиева его личным мнением, отличным от позиции партии.

«Приносим свои извинения по поводу резкого выступления Гасана Набиева. Подчеркну, что это сугубо личное мнение. Со своей стороны добавлю, что публичным людям надо думать прежде, чем делать разного рода заявлени», –– сказал секретарь отделения Сергей Горняков.

Как отмечает «РИА Новости» со ссылкой на сайт волгоградской облдумы сам Набиев в 2016-2017 годах заработал около 70 млн рублей.