Сила Сибири: как энергетики готовили Красноярск к Универсиаде

Красноярск получил право провести XXIX Всемирную зимнюю универсиаду шесть лет назад. За это время построили и реконструировали стадионы, дороги и туристические объекты на 77,6 млрд рублей. Чтобы все работало без сбоев, «Россети» вложили 5,6 млрд рублей в самую масштабную за десятилетие модернизацию энергосистемы города. Как готовились к главному спортивному событию России 2019 года энергетики, рассказывают «Известия».

Световой тоннель

Четвертый мост через Енисей и набережная, перепридуманная урбанистами из московского КБ «Стрелка». Новая автомобильная развязка, терминал аэропорта и спортивный кластер на сопке. Приведенные в порядок стадионы, которые помнят еще Спартакиады народов СССР 1980-х, и три абсолютно новых, стоившие в общей сложности в 10,5 млрд рублей.

Изменения в городе заметны сразу любому, кто был здесь даже год назад. Особенно, если смотреть на ночную панораму Красноярска, стоя на смотровой площадке у Часовни Параскевы Пятницы, той, что изображена на 10-рублевой купюре. В поднимающейся от незамерзающего Енисея дымке светятся дороги, стадионы-корабли, дома и мосты.

Благоустройством города, как и модернизацией сетей, к которым подключена вся эта подсветка, занимались специалисты дочерней компании «Россетей» — «МРСК Сибири». Так, на горе над новым мостом 21 февраля засветилась 129-метровая надпись «Енисейская Сибирь». Так называется экономическая зона, в развитие которой в ближайшие годы планируется вложить 500 млрд рублей.

К играм энергетики обустроили в городе и «световой тоннель», по которому гости и участники соревнований добираются из аэропорта до отелей и Деревни Универсиады. Динамическую подсветку включили на 16 опорах линий электропередачи, двух стелах и здании энергокомпании на проспекте Свободный.

Света ночью в городе стало много. Мерцают даже незаселенные многоквартирные высотки. И 47-метровый крест, который на частные деньги поставили на въезде в город за четыре дня до соревнований.

«Хочу подчеркнуть, что вся работа по реконструкции и модернизации электросетевого комплекса Красноярска была связана не только с предстоящими десятью днями Универсиады. Нашей главной задачей было заложить прочные основы для реализации в Красноярске концепции «Цифровая трансформация 2030» в электросетевом комплексе, а также создать необходимые инфраструктурные условия для развития малого и среднего бизнеса и повышения качества жизни населения региона за счет его перехода к цифровой экономике», — отметил глава «Россетей» Павел Ливинский 2 марта на совещании в Центре управления сетями Красноярского края, созданного компанией.

Километры и мегаватты

Чтобы без сбоев работала не только декоративная подсветка, но и вообще вся инфраструктура города-миллионника, энергетики полностью модернизировали красноярские сети. Пока на склонах рядом с городом готовили 9 тыс. 762 км горнолыжных трасс, под землей прокладывали новые провода: 75 км заменили, 230 км уложили новых.

Параллельно поменяли все энергетическое оборудование на 145 подстанциях и распределительных пунктах, реконструировали 11 питающих центров 110-220 киловольт и построили полностью новую подстанцию 110 киловольт. И, если при правильном управлении, за десятилетия спортивными объектами Универсиады смогут воспользоваться сотни тысяч спортсменов, результаты работы энергетиков уже сейчас могут оценить миллион человек.

Инвестиции «Россетей» в модификацию сетевой инфраструктуры города составили 5,6 млрд рублей. «Только в повышение надежности инвестировано более 4 млрд рублей – это в 32 раза больше, чем было направлено за последние десятилетия», – уточнил глава «Россетей» на совещании.

Как уточнил генеральный директор филиала «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» Алексей Хлебов, теперь энергосистема Красноярска может выдержать нагрузку в 5 тыс. 780 мегаватт. «Максимум потребления центрального энергорайона Красноярской энергосистемы (имеется в виду Красноярск – прим. ред.) составит 3 тыс. 50 мегаватт. При этом вся нагрузка объектов Универсиады составит 32 мегаватта», – отчитался Хлебов во время совещания.

Он добавил, что после ввода всех объектов, запланированных с 2011 по 2017 год, «наиболее сильное нормативное возмущение, которое может случиться в энергорайоне, как то: отключение любого автотрансформатора на подстанции 500 киловольт «Енисей» или «Красноярская-500» – не приведет ни к каким последствиям по энергоснабжению центрального энергорайона».

Тем не менее с 15 февраля энергетики группы компаний «Россети» в Красноярске перешли на особый режим работы. Приехали помогать коллегам и специалисты из других регионов, где представлен электросетевой холдинг.

«Ежедневно на дежурство для осмотра и оперативного обслуживания объектов энергоснабжения заступает 158 бригад численностью 625 человек и 126 единиц техники. Всего задействовано порядка 2 тыс. человек, что в два раза превышает объем сил и средств эксплуатации объектов в стандартном режиме», — отметил глава Минэнерго Александр Новак. В таком режиме специалисты будут работать до 15 марта — еще три дня после окончания Универсиады.

Объекты Универсиады отключили от противоаварийной автоматики, которая могла бы в случае нештатной ситуации обесточить стадионы. Чтобы отточить действия при подобном сценарии, перед играми энергетики провели 24 тренировки.

«Большие учения были в конце прошлого года проведены, в которых приняли участие более 800 человек, все кабельные линии Красноярска отремонтированы, работают в штатном режиме, никаких вопросов нет», — прокомментировал глава ПАО «Россети» Павел Ливинский.

Как добавил на совещании губернатор Красноярского края Александр Усс, «за два месяца до Универсиады фактор «это не мое» исчез». «Уровень координации дошел до того состояния, когда люди получали задачу и шли ее выполнять. Очень хочется сохранить тот уровень, когда любые задачи решаются быстро», — сказал глава региона.

Российская защита от хакеров

Энергосистема города управляется из цифрового центра управления сетями Красноярского края, который полностью перевели на российское программное обеспечение. И, по словам генерального директора «МРСК Сибири» Виталия Иванова, это уже дало серьезные результаты. «За последние двое суток мы отбили несколько миллионов атак на сайты и на серверы. Наши блоки, которые подготовлены к Универсиаде, по информационной безопасности отрабатывают на отлично», — сказал Иванов на совещании.

Позже в разговоре с главой министерства энергетики РФ Александром Новаком, который прилетел на совещание, Иванов уточнил, что атаки начались в ночь с 28 февраля на 1 марта. «Порядка 18 тыс. запросов каждые три минуты», — рассказал представитель сибирской «дочки» «Россетей».

12 марта в городе закончатся соревнования, еще через два-три дня иностранцев станет заметно меньше в барах на Сурикова и Мира, на набережной и в Деревне Универсиады. А наследие игр, по словам Александра Новака, останется не только для спортсменов, но и для всех жителей одного из самых красивых городов российской Сибири. «Созданы условия для жителей Красноярского края на будущее, на перспективу, для развития экономики, и в целом сегодня просто в другом состоянии находится энергосистема Красноярского края», — заключил министр.