Звезда востока

Открытие Восточного экономиче­ского форума — не единственное важное событие на Дальнем Востоке. Сегодня во Владивостоке «РусГидро» ввела в эксплуатацию ТЭЦ «Восточная», которая обеспечит пятую часть потреб­ностей города в электроэнергии.

ПЕРВАЯ В НОВОМ ВЕКЕ

Избытка электроэнергии в городах Дальнего Востока не было никогда. Даже в эпоху больших социалисти­ческих строек в населенных пунктах востока страны веерные отключения электричества были не редкостью. Дело в том, что дальневосточная энер­госистема изначально не была вклю­чена в Единую энергосистему страны. Генерация и распределение электриче­ства здесь проходили в границах соб­ственных энергорайонов, многие из ко­торых подключать к национальной энергосети из-за удаленности было просто нерентабельно. Даже сейчас объединенная энергосистема восто­ка не может синхронно работать с Еди­ной энергосистемой России.

Из-за этого электростанции рабо­тали буквально на износ. И сегодня степень износа основного генериру­ющего оборудования энергообъектов Дальнего Востока в среднем составля­ет 70%. При этом шестая часть турбин и генераторов отработала более 50 лет.

«Новая ТЭЦ «РусГидро» — это пер­вый генерирующий объект большой энергетики, возведенный в городе за последние 45 лет, — заявил на цере­монии пуска глава «РусГидро» Николай Шульгинов. — Станция оснащена со­временным оборудованием. Ввод ТЭЦ в строй даст не только электроэнергию, но и тепло и горячую воду в дома но­вых микрорайонов города».

Немного сухих цифр: мощность «Восточной» составляет 139,5 МВт электроэнергии и 432 Гкал/ч тепла. Станция обеспечит 20% потребно­сти Владивостока в электроэнергии, а тепло в системы отопления и горя­чая вода от нее поступают в 50 тыс. жи­лых квартир.

В конце 60-х годов на том месте, где стоит сейчас «Восточная», работа­ла угольная теплоцентраль, которая почти 10 лет давала тепловую энергию промышленным предприятиям Влади­востока и окрестным домам. В конце 1970-х годов теплоцентраль была за­крыта по экологическим соображе­ниям, а ее мощности заменены Цен­тральной пароводяной бойлерной. В бойлерной для получения горячей воды использовался пар Владиво­стокской ТЭЦ-2, поступающий по па­ропроводу длиной 7 км. Назвать это инженерное решение удачным было сложно: у бойлерной не было незави­симого источника энергии, а использо­вание столь протяженного паропрово­да вело к значительным потерям тепла. Но именно такая конструкция эксплу­атировалась более 30 лет. Лишь после того как ее оборудование полностью выработало свой ресурс, было приня­то решение о создании нового энерге­тического объекта.

Автор цитаты «РУСГИДРО» — КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ТЕПЛА В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ОКРУГЕ

Большая часть оборудования но­вой станции российского производ­ства. На ТЭЦ установлены три ком­плекта современных газотурбинных установок. Отработавшие в турбинах горячие газы попадают в котлы-ути­лизаторы, где нагревают воду — это повышает общую эффективность использования топлива. Для про­изводства тепла также установле­ны три пиковых водогрейных котла, а для производства пара для промыш­ленных нужд — два паровых котла. Годовая выработка электрической энергии ТЭЦ составит 791 млн кВт ч, тепловой энергии — 1377 тыс. Гкал. Станция будет работать на природ­ном газе. Его использование оказыва­ет минимальное воздействие на эко­логию города.

ЭНЕРГИЯ РОСТА

Дальний Восток сегодня — это террито­рия с повышенным экономическим ро­стом и, как следствие, ростом потребления электроэнергии по сравнению с другими территориями нашей стра­ны. Если еще 2–3 года назад потребление электроэнергии по Дальнему Востоку в целом росло на 1–2% в год, то только за первые 6 месяцев этого года увеличилось больше чем на 5%.

Такой существенный экономиче­ский рост должен сопровождаться адекватным развитием энергетиче­ской инфраструктуры, иначе это мо­жет стать сдерживающим фактором развития региона в целом. Что делает­ся для удовлетворения спроса?

ТЭЦ «Восточная» — не единствен­ный проект «РусГидро», реализуе­мый на Дальнем Востоке. На Сахали­не достраивается Сахалинская ГРЭС-2, а в Хабаровском крае — ТЭЦ в г. Совет­ская Гавань. Они заменят устаревшие генерирующие мощности в этих реги­онах. Недавно были введены в эксплу­атацию вторая очередь Благовещен­ской ТЭЦ и первая очередь Якутской ГРЭС-2.

Фото: «РусГидро» За год ТЭЦ «Восточная» вырабатывает 791 млн кВт ч электроэнергии

Напомним, что сегодня «РусГи­дро» — крупнейший производитель электроэнергии и тепла в Дальнево­сточном округе, компания владеет и обслуживает более 100 тыс. км элек­трических сетей, а также осуществля­ет продажу энергии конечным потре­бителям.

Для обеспечения качественного и надежного электро- и теплоснабже­ния потребителей правительство РФ разрабатывает новую программу мо­дернизации тепловой энергетики — так называемую программу ДМП-штрих. В свою очередь, в «РусГидро» разрабо­тана долгосрочная программа замеще­ния выбывающих мощностей и разви­тия энергосистем Дальнего Востока. В ней определены первоочередные ин­вестиционные проекты общей мощ­ностью примерно 1,3 ГВт: строитель­ство Хабаровской ТЭЦ-4, Артемовской ТЭЦ-2; второй очереди Якутской ГРЭС- 2, а также модернизация Комсомоль­ской ТЭЦ-2 и Владивостокской ТЭЦ-2. Авторы программы рассчитывают, что они войдут в программу ДМП-штрих.