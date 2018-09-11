Звезда востока
Открытие Восточного экономического форума — не единственное важное событие на Дальнем Востоке. Сегодня во Владивостоке «РусГидро» ввела в эксплуатацию ТЭЦ «Восточная», которая обеспечит пятую часть потребностей города в электроэнергии.
ПЕРВАЯ В НОВОМ ВЕКЕ
Избытка электроэнергии в городах Дальнего Востока не было никогда. Даже в эпоху больших социалистических строек в населенных пунктах востока страны веерные отключения электричества были не редкостью. Дело в том, что дальневосточная энергосистема изначально не была включена в Единую энергосистему страны. Генерация и распределение электричества здесь проходили в границах собственных энергорайонов, многие из которых подключать к национальной энергосети из-за удаленности было просто нерентабельно. Даже сейчас объединенная энергосистема востока не может синхронно работать с Единой энергосистемой России.
Из-за этого электростанции работали буквально на износ. И сегодня степень износа основного генерирующего оборудования энергообъектов Дальнего Востока в среднем составляет 70%. При этом шестая часть турбин и генераторов отработала более 50 лет.
«Новая ТЭЦ «РусГидро» — это первый генерирующий объект большой энергетики, возведенный в городе за последние 45 лет, — заявил на церемонии пуска глава «РусГидро» Николай Шульгинов. — Станция оснащена современным оборудованием. Ввод ТЭЦ в строй даст не только электроэнергию, но и тепло и горячую воду в дома новых микрорайонов города».
Немного сухих цифр: мощность «Восточной» составляет 139,5 МВт электроэнергии и 432 Гкал/ч тепла. Станция обеспечит 20% потребности Владивостока в электроэнергии, а тепло в системы отопления и горячая вода от нее поступают в 50 тыс. жилых квартир.
В конце 60-х годов на том месте, где стоит сейчас «Восточная», работала угольная теплоцентраль, которая почти 10 лет давала тепловую энергию промышленным предприятиям Владивостока и окрестным домам. В конце 1970-х годов теплоцентраль была закрыта по экологическим соображениям, а ее мощности заменены Центральной пароводяной бойлерной. В бойлерной для получения горячей воды использовался пар Владивостокской ТЭЦ-2, поступающий по паропроводу длиной 7 км. Назвать это инженерное решение удачным было сложно: у бойлерной не было независимого источника энергии, а использование столь протяженного паропровода вело к значительным потерям тепла. Но именно такая конструкция эксплуатировалась более 30 лет. Лишь после того как ее оборудование полностью выработало свой ресурс, было принято решение о создании нового энергетического объекта.
Большая часть оборудования новой станции российского производства. На ТЭЦ установлены три комплекта современных газотурбинных установок. Отработавшие в турбинах горячие газы попадают в котлы-утилизаторы, где нагревают воду — это повышает общую эффективность использования топлива. Для производства тепла также установлены три пиковых водогрейных котла, а для производства пара для промышленных нужд — два паровых котла. Годовая выработка электрической энергии ТЭЦ составит 791 млн кВт ч, тепловой энергии — 1377 тыс. Гкал. Станция будет работать на природном газе. Его использование оказывает минимальное воздействие на экологию города.
ЭНЕРГИЯ РОСТА
Дальний Восток сегодня — это территория с повышенным экономическим ростом и, как следствие, ростом потребления электроэнергии по сравнению с другими территориями нашей страны. Если еще 2–3 года назад потребление электроэнергии по Дальнему Востоку в целом росло на 1–2% в год, то только за первые 6 месяцев этого года увеличилось больше чем на 5%.
Такой существенный экономический рост должен сопровождаться адекватным развитием энергетической инфраструктуры, иначе это может стать сдерживающим фактором развития региона в целом. Что делается для удовлетворения спроса?
ТЭЦ «Восточная» — не единственный проект «РусГидро», реализуемый на Дальнем Востоке. На Сахалине достраивается Сахалинская ГРЭС-2, а в Хабаровском крае — ТЭЦ в г. Советская Гавань. Они заменят устаревшие генерирующие мощности в этих регионах. Недавно были введены в эксплуатацию вторая очередь Благовещенской ТЭЦ и первая очередь Якутской ГРЭС-2.
Напомним, что сегодня «РусГидро» — крупнейший производитель электроэнергии и тепла в Дальневосточном округе, компания владеет и обслуживает более 100 тыс. км электрических сетей, а также осуществляет продажу энергии конечным потребителям.
Для обеспечения качественного и надежного электро- и теплоснабжения потребителей правительство РФ разрабатывает новую программу модернизации тепловой энергетики — так называемую программу ДМП-штрих. В свою очередь, в «РусГидро» разработана долгосрочная программа замещения выбывающих мощностей и развития энергосистем Дальнего Востока. В ней определены первоочередные инвестиционные проекты общей мощностью примерно 1,3 ГВт: строительство Хабаровской ТЭЦ-4, Артемовской ТЭЦ-2; второй очереди Якутской ГРЭС- 2, а также модернизация Комсомольской ТЭЦ-2 и Владивостокской ТЭЦ-2. Авторы программы рассчитывают, что они войдут в программу ДМП-штрих.