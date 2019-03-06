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МИД указал на открытость Москвы к инициативам по контролю над вооружениями

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Фото: ТАСС/Михаил Почуев
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Россия открыта к любым многосторонним инициативам по контролю над вооружениями. Это относится и к взаимодействию с Китаем, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

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Дипломат принял участие в Берлине в заседании подгруппы по нераспространению оружия массового уничтожения и контролю над вооружениями российско-германской рабочей группы высокого уровня по вопросам политики безопасности, отмечает в среду, 6 марта, «РИА Новости».

По его словам, позиция России предельно понятна и проста. Москва открыта к любым многосторонним предложениям, которые укрепляют международную безопасность и стабильность, при условии их реализации на основе консенсуса и учета легитимных интересов всех участников.

«Это в полной мере относится и к диалогу с нашими китайскими друзьями», — пояснил Ермаков.

4 марта первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что Китай должен участвовать в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. 2 марта министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкому журналу Focus заявила, что китайские ракеты угрожают России, поэтому Пекин необходимо привлечь к новому соглашению о разоружении.

Со 2 февраля США приостановили выполнение обязательств по соглашению под предлогом нарушения Россией пунктов документа и наличия ракеты 9М729, якобы не соответствующей условиям договора. Вашингтон оставил за собой право вернуться в сделку в течение полугода.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. Решение стало ответом на выход США из соглашения.

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