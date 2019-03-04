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В Госдуме поддержали идею Минобороны Германии включить Китай в новый ДРСМД

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Фото: ТАСС/фотослужба Госдумы РФ/Марат Абулхатин
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Китай должен участвовать в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), рассказал в беседе с «Известиями» первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Ранее, 2 марта, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкому журналу Focus заявила, что китайские ракеты угрожают России, поэтому Пекин необходимо привлечь к новому соглашению о разоружении.

 

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Привлечь Китай к новому договору вполне нормальное предложение, полагает Шерин.

«Два государства (РФ и США — Ред.) будут сокращать, а все остальные будут за ними наблюдать и заниматься чем хотят? Так что это нормальное предложение. И Китай, и Индия, и все остальные страны, которые являются обладателями подобных видов оружия, конечно должны участвовать», — сказал парламентарий.

При этом для обвинений Китая в том, что его ракеты угрожают России, должны быть весомые доказательства, полагает первый зампред комитета Госдумы по обороне.

«Этот вопрос не может обсуждаться так легко и свободно, потому для этого нужны какие-то весомые доказательства. Теоретически все ракеты могут угрожать всем — любому государству», — заключил депутат.

Со 2 февраля США приостановили выполнение обязательств по соглашению под предлогом нарушения Россией пунктов документа и наличия ракеты 9М729, якобы несоответствующей условиям договора. Вашингтон оставил за собой право вернуться в сделку в течение полугода.

В тот же день Москва также приостановила участие в ДРСМД, а 16 февраля приступила к разработке ракет наземного базирования средней дальности. Источники в дипломатических кругах утверждают, что Россия готова приветствовать новое всеобъемлющее соглашение, если к нему присоединятся все страны, имеющие ракеты средней и меньшей дальности.

Договор был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

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