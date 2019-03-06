Прямой эфир

Собянин рассказал о самом страшном в работе чиновника

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Худшее в жизни чиновника — бюрократические отговорки. Они мешают реализации любой идеи, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 6 марта, выступая на IX Московском гражданском форуме «Мой город — мой район. Перспективы развития».

«Я прошел большую чиновничью жизнь, и для меня самое страшное, когда ты упираешься в то, что «надо вот до конца просчитать», «а если будет так, а если будет эдак», «нет-нет, давайте мы еще подумаем, давайте мы еще посчитаем» — это 100-процентная бюрократическая отговорка. Давайте не будем делать, «потому что вдруг что-либо там случится, а мы до этого что-то не додумались». Ни один проект, я вам гарантирую, так реализовать невозможно», — сказал градоначальник. Его слова передает агентство городских новостей «Москва».

По словам Собянина, если не начать двигаться и реализовывать задуманное, ничего не получится, останется только «сидеть на нуле и рассуждать о чем-то».

В декабре 2018 года президент России Владимир Путин заявил, что полностью победить бюрократию невозможно. Однако есть способы ее регулировки. Так, по его словам, необходимо выстраивать определенные правила. При этом президент отметил, что бюрократия работает в том числе в государственных механизмах принятия решений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Британский премьер извинилась перед лидерами 12 карибских стран за бюрократию
В Госдуме ответили на протест Токио из-за визита российских чиновников на Курилы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017