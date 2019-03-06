Собянин рассказал о самом страшном в работе чиновника

Худшее в жизни чиновника — бюрократические отговорки. Они мешают реализации любой идеи, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 6 марта, выступая на IX Московском гражданском форуме «Мой город — мой район. Перспективы развития».

«Я прошел большую чиновничью жизнь, и для меня самое страшное, когда ты упираешься в то, что «надо вот до конца просчитать», «а если будет так, а если будет эдак», «нет-нет, давайте мы еще подумаем, давайте мы еще посчитаем» — это 100-процентная бюрократическая отговорка. Давайте не будем делать, «потому что вдруг что-либо там случится, а мы до этого что-то не додумались». Ни один проект, я вам гарантирую, так реализовать невозможно», — сказал градоначальник. Его слова передает агентство городских новостей «Москва».

По словам Собянина, если не начать двигаться и реализовывать задуманное, ничего не получится, останется только «сидеть на нуле и рассуждать о чем-то».

В декабре 2018 года президент России Владимир Путин заявил, что полностью победить бюрократию невозможно. Однако есть способы ее регулировки. Так, по его словам, необходимо выстраивать определенные правила. При этом президент отметил, что бюрократия работает в том числе в государственных механизмах принятия решений.