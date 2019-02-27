В Госдуме ответили на протест Токио из-за визита российских чиновников на Курилы

Решение проблемы мирного договора России и Японии лежит в отказе Токио от территориальных претензий на южные Курильские острова, рассказал в беседе с «Известиями» член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. Так он отреагировал на очередной протест японского правительства из-за визита российских чиновников на остров Шикотан. Ранее, 27 февраля, в МИД Японии назвали поездку делегации неприемлемой и противоречащей юридической позиции Токио.

«Единственный вариант решения проблемы мирного договора с Японией — это отказаться от территориальных претензий, заключить мирный договор без всяких оговорок и предварительных условий и развивать в нормальном ключе двусторонние отношения, в том числе социально-экономическое сотрудничество», — сказал депутат Морозов.

По его мнению, протесты японцев по вопросу принадлежности Курил будут продолжаться до окончания срока полномочий премьер-министра Японии Синдзо Абэ. «Он в своем выступлении заявил о том, что вопросы Курильской гряды для него являются приоритетными в плане возможного их возвращения в состав Японии», — напомнил парламентарий.

При этом он предположил, что японские власти осознают, что для России вопрос принадлежности Курил — это «красная черта» и территориальный аспект не рассматривается.

«Поэтому сотрясать воздух можно сколько угодно, и они будут это продолжать делать. Но уже наверняка сами понимают, что никакой перспективы подобные демарши не имеют», — заключил Морозов.

Делегация российских чиновников посетила 26 февраля остров Шикотан, где приняла участие в церемонии открытия подводной оптоволоконной линии связи, обеспечивающей доступ местных жителей к высокоскоростному интернету. Новая линия длиной около 815 м соединила Южно-Сахалинск с городами Курильск (остров Итуруп), Южно-Курильск (остров Кунашир) и селами Крабозаводское и Малокурильское (остров Шикотан).

Япония считает Кунашир, Итуруп, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды своими «северными территориями», которые якобы незаконно находятся в составе РФ.

В доказательство Токио приводит первый русско-японский договор 1855 года — Трактат о торговле и границах, по которому эти острова были признаны японскими. Однако по итогам Второй мировой войны острова перешли к СССР. Из-за споров Москва и Токио до сих пор не подписали мирный договор.

В прошлом году президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились начать переговорный процесс о подписании договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. В ней оговаривается вероятность передачи Японии двух островов. При этом в декларации не уточняется, на каком основании СССР был готов сделать это.

Позднее в Москве отметили, что Токио должен будет признать итоги Второй мировой войны и суверенитет России над территориями. 19 февраля сообщалось, что 96% жителей Курил выступили против передачи южных островов Японии.