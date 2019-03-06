Робота «Федора» начали готовить к полету в космос

Госкорпорация «Роскосмос» в ближайшее время проведет подготовку робота «Федора» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) к полету на Международную космическую станцию (МКС). Об этом 6 марта журналистам рассказал советник главы корпорации по космической деятельности по науке Александр Блошенко, передает «РИА Новости».

Робот отправится в космос на беспилотном корабле «Союз» летом 2019 года. Отмечается, что в ближайшее время на космодроме Байконур будет отработан определенный формат полета.

27 февраля стало известно, что стоимость создания «Федора» оказалась дешевле, чем у аналогичного ему антропоморфного робота Atlas, разработанного американской компанией Boston Dynamics.

Первый отечественный человекообразный робот-спасатель был создан по заказу МЧС. Зарубежные компании отказались поставлять для него комплектующие, когда узнали, что он научился стрелять из пистолетов. Теперь, как отметил исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров, разрабатываются российские двигатели для робототехнического применения.