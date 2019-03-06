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На ВДНХ роботы испекут блины

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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На ВДНХ роботы испекут масленичные блины и поздравят женщин с 8 Марта серенадами. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии 6 марта.

В ведомстве отметили, что угоститься блинами можно будет с 6 по 10 марта на «Робостанции» в павильоне № 2 в рамках кулинарных шоу с дегустацией, которые будут проходить в 12:00, 15:00, 18:00, пишет RT. Печь блины робот будет прямо на глазах у посетителей. Всего до конца Масленой недели робот-кулинар приготовит свыше 400 порций праздничного блюда: за один час усовершенствованная машина способна испечь больше 20 блинов.

Как пишет сетевое издание m24.ru, в честь Международного женского дня роботы Бакстер, Борис и Теспиан будут дарить посетительницам цветы, а также петь серенады и читать стихи, а робот Деревяка расскажет по руке о будущем.

Также праздничную программу подготовили и в 18 столичных парках. Гостей ждут концерты, мастер-классы, цветочный забег и ледовая дискотека.

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