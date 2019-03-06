Избивший жену Марат Башаров не исключил наложенного на него проклятья

Российский актер и телеведущий Марат Башаров, которого обвинили в избиении супруги Елизаветы, считает, что его отношения с женщинами не складываются из-за проклятия ведьм и колдунов. Об этом журналистам рассказал близкий друг артиста.

По словам собеседника издания «Комсомольская правда», который пожелал остаться неназванным, жена давно уговаривала Башарова уйти из проекта «Битва экстрасенсов» из-за возможности наложения порчи, но он отказывался из-за хорошего дохода.

«А теперь и он говорит: «Может, меня и вправду проклял кто-то из этих ведьм и колдунов. Как ни строю отношения, а всё какая-то фигня происходит». Каждая попытка создать семью заканчивается крахом», — сказал друг артиста.

Собеседник журналистов также отметил, что из-за злоупотребления алкоголем у Башарова случаются провалы в памяти, поэтому он не помнит, как сломал своей жене Елизавете нос.

В середине февраля Елизавета Башарова объявила о разводе. Она написала в соцсети, что ей «стыдно в этом жить, стыдно скрывать, стыдно говорить» о «недуге», с которым супруг не хочет покончить ради их семьи. В конце 2018 года брат Башаровой рассказал, что актер избил ее так, что ей потребовалась помощь медиков.

Сам артист заявил, что узнал о расставании из СМИ, так как супруга около месяца находится с сыном за рубежом, а он из Москвы отсылает им деньги. А 2 марта он опроверг информацию о разводе. В качестве доказательства в Instagram артист опубликовал видео из Таиланда, где он отдыхает вместе с женой и сыном Марселем.