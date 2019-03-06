Прямой эфир

Избивший жену Марат Башаров не исключил наложенного на него проклятья

0
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский актер и телеведущий Марат Башаров, которого обвинили в избиении супруги Елизаветы, считает, что его отношения с женщинами не складываются из-за проклятия ведьм и колдунов. Об этом журналистам рассказал близкий друг артиста.

Невосполнимый ущерб: сколько можно взыскать за домашнее насилие
И почему денежная оценка моральных страданий похожа на лотерею

По словам собеседника издания «Комсомольская правда», который пожелал остаться неназванным, жена давно уговаривала Башарова уйти из проекта «Битва экстрасенсов» из-за возможности наложения порчи, но он отказывался из-за хорошего дохода.

«А теперь и он говорит: «Может, меня и вправду проклял кто-то из этих ведьм и колдунов. Как ни строю отношения, а всё какая-то фигня происходит». Каждая попытка создать семью заканчивается крахом», — сказал друг артиста.

Собеседник журналистов также отметил, что из-за злоупотребления алкоголем у Башарова случаются провалы в памяти, поэтому он не помнит, как сломал своей жене Елизавете нос.

В середине февраля Елизавета Башарова объявила о разводе. Она написала в соцсети, что ей «стыдно в этом жить, стыдно скрывать, стыдно говорить» о «недуге», с которым супруг не хочет покончить ради их семьи. В конце 2018 года брат Башаровой рассказал, что актер избил ее так, что ей потребовалась помощь медиков.

Сам артист заявил, что узнал о расставании из СМИ, так как супруга около месяца находится с сыном за рубежом, а он из Москвы отсылает им деньги. А 2 марта он опроверг информацию о разводе. В качестве доказательства в Instagram артист опубликовал видео из Таиланда, где он отдыхает вместе с женой и сыном Марселем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Марат Башаров опроверг слухи о разводе с женой
Жена Башарова официально подала на развод

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017