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Марат Башаров опроверг слухи о разводе с женой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российский актер и телеведущий Марат Башаров опроверг информацию о разводе со своей супругой Елизаветой. Сейчас артист отдыхает вместе с женой и сыном Марселем в Таиланде.

«Мы покупаем мороженое! Всей желтой прессе хотим сказать, что в нашей семье всё прекрасно!» — заявил Башаров на видео, опубликованном в Instagram.

О расставании заявила сама Елизавета Башарова в середине февраля. Супруга актера написала в соцсети, что ей «стыдно в этом жить, стыдно скрывать, стыдно говорить» о «недуге», с которым супруг не хочет покончить ради их семьи.

Предположительно речь идет о рукоприкладстве — в конце 2018 года брат Башаровой рассказал, что актер избил ее так, что ей потребовалась помощь медиков.

Позднее стало известно, что Елизавета подала заявление на развод. Сам артист заявил, что узнал о расставании из СМИ, так как супруга около месяца находится с сыном за рубежом, а он из Москвы отсылает им деньги

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