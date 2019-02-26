Серебряков объяснил переезд в Канаду

Актер Алексей Серебряков объяснил, почему переехал жить в Канаду. Об этом он рассказал в интервью газете «Комсомольская правда» во вторник, 26 февраля.

Серебряков заявил, что был и остается русским актером. В Канаде он продолжает читать книги на русском языке, смотреть российские телеканалы.

«Я уехал в Канаду не потому, что там комфортнее и сытнее. А потому что, во-первых, там в два раза дешевле жить. И во-вторых, чтобы мои дети расширили горизонты, чтобы они увидели — мир большой», — рассказал артист.

По его словам, у него нет канадского гражданства, но он желает, чтобы его дети стали гражданами мира. Серебряков также отметил, что, когда он критикует российское государство, он говорит не о стране, а о чиновниках, которые олицетворяют государственную власть.

«В начале перестройки мы сделали шаг вперед в плане демократических свобод, а сейчас — три шага назад. Тогда у людей была возможность почувствовать себя свободными и ответственными за себя», — заявил актер.

23 февраля в ходе выступления в Лондоне Серебряков обвинил российское правительство в причастности к конфликтам в Грузии, Чечне, на Украине, в Сирии и африканских странах. Артист заявил, что при всем этом россияне вынуждены «демонстрировать пcевдoпатриoтизм», а власти тем временем «переписывают историю», чтобы доказать правильность своих действий.

Позднее, комментируя свое высказывание, артист заявил, что считает себя патриотом ничуть не меньше тех, «кто об этом орет». Он также отметил, что скандальное высказывание было вырвано из контекста интервью, которое он дал три месяца назад студентам школы экономики в Лондоне, пишет «Газета.ру».

Актер известен ролями в фильмах «9 рота», «Обитаемый остров», «Левиафан», «Груз 200» и многих других картинах.