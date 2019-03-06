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Украина заявила об угрозе вторжения по трем направлениям

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Фото: TASS/DPA/Wiktor Dabkowski
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Начальник генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил о якобы существующей угрозе вторжения в страну с севера, востока и юга, передает 6 марта украинский телеканал «Прямой».

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«Российская сторона завершает формирование на границах Украины ударных соединений, которые вместе с частями спецназначения по замыслу кремлевских стратегов составят основу сил вторжения», — сказал Муженко.

По его словам, мобильность и адаптивность украинской армии вместе с фактором родной земли — стратегическое преимущество над войсками вторгающейся стороны.

В декабре 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия якобы развернула около украинской границы группировку численностью 80 тыс. военных, напоминает «РИА Новости». Тогда член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал это полным бредом.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.

19 декабря 2018 года ООН опубликовала доклад, согласно данным которого за 4,5 года конфликта на востоке Украины погибло свыше 3,3 тыс. мирных жителей, ранения получили порядка 9 тыс. человек.

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