Прямой эфир

Сын подозреваемого в деле о коррупции в ВСУ подал в суд на журналистов

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сын бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олега Гладковского Игорь подал иск в Подольский районный суд Киева о защите чести, достоинства и деловой репутации в отношении журналистов, расследовавших хищения в оборонном комплексе страны. Об этом во вторник, 5 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт «Судебная власть Украины».

Исковое заявление адресовано Денису Бигусу и Лесе Ивановой, а также общественной организации «ТОМ 14», основанной коллективом телепрограммы «Наши деньги».

Игра в обороне: предвыборная кампания Порошенко тонет в скандалах
Глава государства ворует шапки и отбивается от обвинений в коррупции

25 февраля команда проекта Bihus.info обнародовала информацию о контрабандных закупках запчастей для оборонных предприятий Украины. Как утверждается в расследовании, в период с 2016 года ряд чиновников продавали украинским оборонным предприятиям запчасти, в том числе российские, с наценкой до 300%.

Сумма сделок достигала 250 млн гривен (около $9,3 млн). По данным журналистов, к этому причастны Олег Гладковский и его сын, их бизнес-партнер Виталий Жуков, некий Андрей Логоза, а также руководство госконцерна «Укроборонпром». Президент страны Петр Порошенко поручил правоохранительным органам проверить эту информацию. 27 февраля Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело о растрате госсредств в особо крупных размерах в оборонной сфере на основании журналистского расследования.

5 марта стало известно, что Олег Гладковский лично получил «откат» в размере $30 тыс. от хищений в оборонно-промышленном комплексе Украины. За день до этого президент страны Петр Порошенко уволил его с должности первого замсекретаря СНБО страны в связи с возбужденным против него уголовным делом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко уволил первого замсекретаря СНБО Украины в связи с уголовным делом
Верховная рада поручила расследовать злоупотребления в «Укроборонпроме»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017