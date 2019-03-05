Сын подозреваемого в деле о коррупции в ВСУ подал в суд на журналистов

Сын бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олега Гладковского Игорь подал иск в Подольский районный суд Киева о защите чести, достоинства и деловой репутации в отношении журналистов, расследовавших хищения в оборонном комплексе страны. Об этом во вторник, 5 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт «Судебная власть Украины».

Исковое заявление адресовано Денису Бигусу и Лесе Ивановой, а также общественной организации «ТОМ 14», основанной коллективом телепрограммы «Наши деньги».

25 февраля команда проекта Bihus.info обнародовала информацию о контрабандных закупках запчастей для оборонных предприятий Украины. Как утверждается в расследовании, в период с 2016 года ряд чиновников продавали украинским оборонным предприятиям запчасти, в том числе российские, с наценкой до 300%.

Сумма сделок достигала 250 млн гривен (около $9,3 млн). По данным журналистов, к этому причастны Олег Гладковский и его сын, их бизнес-партнер Виталий Жуков, некий Андрей Логоза, а также руководство госконцерна «Укроборонпром». Президент страны Петр Порошенко поручил правоохранительным органам проверить эту информацию. 27 февраля Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело о растрате госсредств в особо крупных размерах в оборонной сфере на основании журналистского расследования.

5 марта стало известно, что Олег Гладковский лично получил «откат» в размере $30 тыс. от хищений в оборонно-промышленном комплексе Украины. За день до этого президент страны Петр Порошенко уволил его с должности первого замсекретаря СНБО страны в связи с возбужденным против него уголовным делом.