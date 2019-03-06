В Госдуме ответили США на претензии по Севморпути

США не вправе диктовать России какие-либо условия по Северному морскому пути (СМП) касательно российского участка трассы, заявил в среду, 6 марта, первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Депутат напомнил о нормах международного права, которые регулируют правовой статус Арктики, а также о том, что большая часть СМП пролегает через российскую экономическую зону. Именно поэтому правительство России разработало правила прохода иностранных кораблей по своему участку.

«Часть трассы Северного морского пути проходит в территориальных водах РФ. Мы же не собираемся принуждать США делать что-то вблизи берегов Аляски. Мы претендуем только на то, на что существуют нормы, которые должны исполняться всеми, в том числе Соединенными Штатами», — цитирует Красова «Федеральное агентство новостей».

Парламентарий отметил, что претензии по поводу судоходства в арктической зоне американцы предъявляют и канадской стороне. Однако каждое государство, чья территория распространяется на этот регион, вправе устанавливать свои правила прохождения своего участка, а также ужесточать требования в целях предотвращения загрязнения окружающей среды, если морское дно покрыто льдами.

Растущий интерес к арктическому региону эксперты объясняют выгодной экономической логистикой. С глобальным потеплением и таянием льдов СМП будет представлять всё больший интерес не только для государств юго-восточной Азии, но и в первую очередь для стран Европы, так как это кратчайший путь между ними.

Так, в середине сентября прошлого года на Восточном экономическом форуме президент Владимир Путин заявил, что Россия приглашает своих зарубежных партнеров принять участие в освоении Северного морского пути.

22 февраля 2019 года командующий ВМС США в европейском регионе, адмирал Джеймс Фогго заявил, что Соединенные Штаты не допустят господства России в Северном морском пути. Военнослужащий отметил, что использовать Арктику могут все страны Арктического совета. Также он воспротивился сотрудничеству Пекина и Москвы в этом регионе.

В РФ слова военного высмеяли. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что США не вправе выдвигать претензии на свободный доступ ко всей Арктике, так как у них нет возможностей и техсредств для обеспечения такого доступа. Кроме того, сенатор напомнил, что Соединенные Штаты имеют самый малый арктический сектор через Аляску и находятся в регионе на «птичьих правах».

С Арктикой граничат пять стран: США, Норвегия, Дания, Канада и Россия. Кроме того, еще три государства — Исландия, Швеция и Финляндия — считают себя приарктическими государствами, хотя не имеют с регионом океанических границ.

Международный договор, который определяет правовой статус Арктики, отсутствует. Он регулируется нормами международного права, национальных законодательств арктических государств, а также двусторонними соглашениями. Вопрос о границе арктического шельфа регулируется Конвенцией ООН по морскому праву, которая была принята в 1982 году, Россия ратифицировала документ в 1997 году. Согласно конвенции, территория государства может включать лишь шельф, а нешельфовая зона объявляется международной, в документе устанавливаются границы шельфа в 200 морских миль. При этом страна имеет право претендовать на часть шельфа, выходящую за эту границу, — для этого государство должно подать заявку в Комиссию ООН по границам континентального шельфа, предварительно урегулировав спорные вопросы с другими заинтересованными сторонами.

Основная платформа международного взаимодействия в регионе — Арктический совет, в него входят Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Российская Федерация, Швеция и США.