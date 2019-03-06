Прямой эфир

В Госдуме ответили США на претензии по Севморпути

0
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США не вправе диктовать России какие-либо условия по Северному морскому пути (СМП) касательно российского участка трассы, заявил в среду, 6 марта, первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Холодная волна: иностранцам создали правила прохода Севморпути
Военным кораблям и судам придется уведомить Россию о своих планах за 45 суток

Депутат напомнил о нормах международного права, которые регулируют правовой статус Арктики, а также о том, что большая часть СМП пролегает через российскую экономическую зону. Именно поэтому правительство России разработало правила прохода иностранных кораблей по своему участку.

«Часть трассы Северного морского пути проходит в территориальных водах РФ. Мы же не собираемся принуждать США делать что-то вблизи берегов Аляски. Мы претендуем только на то, на что существуют нормы, которые должны исполняться всеми, в том числе Соединенными Штатами», — цитирует Красова «Федеральное агентство новостей».

Парламентарий отметил, что претензии по поводу судоходства в арктической зоне американцы предъявляют и канадской стороне. Однако каждое государство, чья территория распространяется на этот регион, вправе устанавливать свои правила прохождения своего участка, а также ужесточать требования в целях предотвращения загрязнения окружающей среды, если морское дно покрыто льдами.

Растущий интерес к арктическому региону эксперты объясняют выгодной экономической логистикой. С глобальным потеплением и таянием льдов СМП будет представлять всё больший интерес не только для государств юго-восточной Азии, но и в первую очередь для стран Европы, так как это кратчайший путь между ними.

Так, в середине сентября прошлого года на Восточном экономическом форуме президент Владимир Путин заявил, что Россия приглашает своих зарубежных партнеров принять участие в освоении Северного морского пути.

22 февраля 2019 года командующий ВМС США в европейском регионе, адмирал Джеймс Фогго заявил, что Соединенные Штаты не допустят господства России в Северном морском пути. Военнослужащий отметил, что использовать Арктику могут все страны Арктического совета. Также он воспротивился сотрудничеству Пекина и Москвы в этом регионе.

В РФ слова военного высмеяли. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что США не вправе выдвигать претензии на свободный доступ ко всей Арктике, так как у них нет возможностей и техсредств для обеспечения такого доступа. Кроме того, сенатор напомнил, что Соединенные Штаты имеют самый малый арктический сектор через Аляску и находятся в регионе на «птичьих правах».

С Арктикой граничат пять стран: США, Норвегия, Дания, Канада и Россия. Кроме того, еще три государства — Исландия, Швеция и Финляндия — считают себя приарктическими государствами, хотя не имеют с регионом океанических границ.

Международный договор, который определяет правовой статус Арктики, отсутствует. Он регулируется нормами международного права, национальных законодательств арктических государств, а также двусторонними соглашениями. Вопрос о границе арктического шельфа регулируется Конвенцией ООН по морскому праву, которая была принята в 1982 году, Россия ратифицировала документ в 1997 году. Согласно конвенции, территория государства может включать лишь шельф, а нешельфовая зона объявляется международной, в документе устанавливаются границы шельфа в 200 морских миль. При этом страна имеет право претендовать на часть шельфа, выходящую за эту границу, — для этого государство должно подать заявку в Комиссию ООН по границам континентального шельфа, предварительно урегулировав спорные вопросы с другими заинтересованными сторонами.

Основная платформа международного взаимодействия в регионе — Арктический совет, в него входят Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Российская Федерация, Швеция и США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Арктический приоритет: ледокольный флот будет обновлен в срок
Государство рассчитывает нарастить грузооборот на Северном морском пути до 80 млн т
Ледовая обстановка: кто хочет выгнать Россию из Арктики?
Северный морской путь может спасти мировую торговлю

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017