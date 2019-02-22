Пушков высмеял адмирала США за слова об интересах России в Арктике

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Джеймса Фогго, заявившего, что американцы не позволят России контролировать Северный морской путь и получить превосходство в Арктике.

Свои претензии военный ранее высказал газете Washington Examiner. По его мнению, Россия считает Арктику своей территорией, в то время как использовать регион имеют право все страны Арктического совета. Также он воспротивился сотрудничеству Пекина и Москвы в регионе.

«Выдвигать претензии на свободный доступ ко всей Арктике американцам неуместно и неумно: у США нет возможностей и техсредств для обеспечения такого доступа», — отреагировал Пушков в своем Twitter.

Как подчеркнул парламентарий, США имеют самый малый сектор Арктики через Аляску и находятся в Арктике на «птичьих правах». Он добавил, что американский адмирал «погорячился».

Тем не менее в январе издание The Wall Street Journal узнало о планах США укрепить военное присутствие в Арктике, чтобы получить выход к новым морским путям и ослабить влияние России и Китая в регионе. Более того, стало известно, что летом американские ВМС направят в арктические воды военный корабль.

Арктический совет был создан в 1996 году по инициативе Финляндии с целью защитить уникальную природу северной полярной зоны. В него входят Россия, Финляндия, Канада, Исландия, Норвегия, США, Дания и Швеция.