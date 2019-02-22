Прямой эфир

Пушков высмеял адмирала США за слова об интересах России в Арктике

0
Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Джеймса Фогго, заявившего, что американцы не позволят России контролировать Северный морской путь и получить превосходство в Арктике. 

Полярное расстройство: пароход «Челюскин» погиб не зря
Почему Отто Шмидт ожидал смертного приговора

Свои претензии военный ранее высказал газете Washington Examiner. По его мнению, Россия считает Арктику своей территорией, в то время как использовать регион имеют право все страны Арктического совета. Также он воспротивился сотрудничеству Пекина и Москвы в регионе. 

«Выдвигать претензии на свободный доступ ко всей Арктике американцам неуместно и неумно: у США нет возможностей и техсредств для обеспечения такого доступа», — отреагировал Пушков в своем Twitter. 

Как подчеркнул парламентарий, США имеют самый малый сектор Арктики через Аляску и находятся в Арктике на «птичьих правах». Он добавил, что американский адмирал «погорячился». 

Тем не менее в январе издание The Wall Street Journal узнало о планах США укрепить военное присутствие в Арктике, чтобы получить выход к новым морским путям и ослабить влияние России и Китая в регионе. Более того, стало известно, что летом американские ВМС направят в арктические воды военный корабль.

Арктический совет был создан в 1996 году по инициативе Финляндии с целью защитить уникальную природу северной полярной зоны. В него входят Россия, Финляндия, Канада, Исландия, Норвегия, США, Дания и Швеция.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдуме констатировали поражение США в битве за Арктику
Чувство холода: почему в фильмах о Севере всегда один главный герой
Арктика и Антарктика заставляют пылать сердца режиссеров

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017