В Госдуме констатировали поражение США в битве за Арктику

Соединенные Штаты уже проиграли Российской Федерации битву за Арктику, что вызывает раздражение американских военных, рассказал в беседе с «Известиями» член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Ранее, 20 февраля, командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил Washington Examiner, что США не позволят России контролировать Северный морской путь и получить превосходство в Арктике.

Арктика является очень сложным в освоении регионом, но при этом очень богатым природными ресурсами, рассказал депутат Морозов.

Он напомнил, что через Арктику пролегает Северный морской путь — самый короткий путь из Азии в Европу для морского транспорта. Поэтому тот, кто контролирует Арктику, сможет извлекать хорошую прибыль, пояснил парламентарий.



Северный морской путь — транспортная магистраль протяженностью почти 5,5 тыс. км. Большая ее часть находится в территориальных водах России, а также в зонах российских исключительных экономических интересов. На маршруте находится свыше 50 портов.

По нему осуществляется перевозка добываемых на Севере нефти и газа, леса. Продолжительность навигации составляет 2–4 месяца. Этот коридор является кратчайшим между западной и восточной частями континента, а также между Европой и Восточной Азией.

«До недавних пор Арктика была довольно уязвима с точки зрения возможной атаки на Россию с севера. Наши средства ПВО практически не контролировали эту территорию», — подчеркнул Морозов.

Он указал, что теперь эта лазейка со стороны Арктики прикрыта.

«Это, конечно, вызывает определенное раздражение у американских военных, но они уже эту битву проиграли, поскольку мы уже давно занимаемся освоением Арктики. У нас все наши претензии и притязания территориальные закреплены соответствующими международными договорами, в том числе по линии ООН, поэтому здесь никаких претензий к нам быть не может», — добавил парламентарий.

14 января издание The Wall Street Journal узнало о планах США укрепить военное присутствие в Арктике, чтобы получить выход к новым морским путям и ослабить влияние России и Китая в регионе. Летом американские ВМС направят в арктические воды военный корабль.