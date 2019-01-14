СМИ узнали о планах США ослабить влияние России в Арктике

США укрепят военное присутствие в Арктике, чтобы получить выход к новым морским путям и ослабить влияние России и Китая в регионе, пишет The Wall Street Journal.

Летом корабль ВМС США пройдет через арктические воды. По словам министра ВМС Ричарда Спенсера, целью операции станет «обеспечение свободы судоходства» и ответ «некоторым странам на их чрезмерные притязания в Арктике».

Кроме того, Вашингтон планирует разместить на острова Адак (штат Аляска) военных, корабли и самолеты-разведчики P-8. Издание отмечает, что остров находится в непосредственной близости к России.

«В связи с глобальным потеплением в Арктическом регионе появились возможности для открытия новых морских путей и активного судоходства, что привело к более напряженной обстановке в торговой и военной сферах», — приводит выдержку из статьи «РИА Новости».

По мнению американских чиновников, Вашингтон недооценил важность влияния в Арктике, и теперь США могут столкнуться с рядом проблем, ведь Россия осваивает регион благодаря своим северным границам, а Китай объявил себя «околоарктической державой» и хочет создать в Арктике «полярный Шелковый путь».

Россия неоднократно отмечала рост военной активности НАТО в Арктике и выражала обеспокоенность продвижением США к российским границам через размещение военных в Норвегии и планам Великобритании разместить в регионе 800 пехотинцев.

1 октября российское посольство а Лондоне отметило, что это обернется ростом напряженности в Арктике.

Дипломаты подчеркнули, что Россия рассматривает Арктический регион в качестве «пространства для взаимодействия», где не должно быть потенциала для конфликтов.