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США пообещали не допустить господства России в Арктике

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Фото: ТАСС/Семен Майстерман
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США не позволят России контролировать Северный морской путь и получить превосходство в Арктике, заявил командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго.

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По его словам, Россия считает Арктику своей территорией, но использовать регион имеют право все страны Арктического совета.

«(К Северному морскому пути. — Ред.) должны иметь свободный и справедливый доступ все страны Арктического совета, членом которого мы являемся», –– цитирует Фогго Washington Examiner.

При этом адмирал отметил, что усилить присутствие в регионе пытается Китай, который не является членом совета, а имеет только статус наблюдателя (с 2013 года).

По словам военного, Пекин не имеет права на пользование арктическими водами, однако Россия и Китай тесно сотрудничают.

«Я не уверен, что этот особый интерес (Пекина к Арктике) разделяют россияне. Мы видим активное взаимодействие между русскими и китайцами, но русские считают Арктику своим владением и между ними могут быть разногласия», –– добавил Фогго.

При этом он отметил, что компании США не заинтересованы в использовании Северного морского пути, так как их корабли слишком велики для хождения по столь мелким водам.

Арктический совет был создан в 1996 году по инициативе Финляндии с целью защитить уникальную природу северной полярной зоны.

В него входят Россия, Финляндия, Канада, Исландия, Норвегия, США, Дания и Швеция.

14 января издание The Wall Street Journal узнало о планах США укрепить военное присутствие в Арктике, чтобы получить выход к новым морским путям и ослабить влияние России и Китая в регионе.

Летом американские ВМС направят в арктические воды военный корабль.

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