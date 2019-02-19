Посол РФ назвал безответственным стремление Британии усилить присутствие НАТО в Арктике

Призывы западных стран, в том числе Великобритании, к расширению зоны ответственности НАТО в Арктике противоречат общей задаче мирного освоения этого региона, заявил посол России в Лондоне Александр Яковенко.

Дипломат отметил, что сотрудничество на арктическом направлении не требует какого-либо военного компонента, в частности, присутствия Североатлантического альянса.

«Некоторые члены альянса ведут себя так, будто у них есть право иметь и агрессивно отстаивать свои интересы где бы то ни было, в то время как удел остальных — замкнуться внутри собственных границ и «не мешать» — заявил посол в интервью журналу «Международная жизнь».

Стремление британской стороны оправдать наращивание сил НАТО в арктическом регионе якобы серьезной угрозой со стороны России на этом фланге Яковенко считает контрпродуктивным.

«Хотелось бы, чтобы политики в Лондоне заметили внушительные торгово-экономические и инфраструктурные перспективы мирного взаимодействия в Арктике и перестали безответственно подпевать тем, кому не терпится бряцать оружием», — отметил он.

Дипломат напомнил, что Россия неоднократно выступала с предложениями по мирному освоению региона, «здоровая конкуренция» за освоение ресурсов которого не должна негативно сказываться на уровне жизни местных жителей и превращать Арктику в полигон «соперничества и противоречий».

В середине февраля министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Соединенное Королевство нарастит присутствие в Арктике для защиты северного фланга НАТО от РФ.