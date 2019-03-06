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Иностранные военные корабли обяжут уведомлять Россию о проходе по Севморпути

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Фото: ТАСС/Лев Федосеев
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Правительство России разработало правила прохода иностранных военных кораблей по Северному морскому пути. Соответствующий документ имеется в распоряжении «Известий».

Представители США не раз заявляли, что заинтересованы в Севморпути и Россия «не имеет права диктовать там свои условия». Однако с принятием новых правил ситуация изменится.

Теперь иностранные суда будут обязаны уведомлять Москву о своих планах за 45 суток до прохода и брать на борт российских лоцманов.

Кроме того, будет необходимо указывать название военных кораблей, цель, маршрут и сроки плавания, перечислять основные параметры судов — водоизмещение, длину, ширину, осадку и характеристики энергетической установки.

Правила разрабатывали именно из-за «активизации в Арктической зоне военно-морской деятельности различных государств». Целью правил является сохранение контроля над экологией и торговым судоходством.

При этом Россия оставляет за собой право отказать в проходе кораблей, а в случае несанкционированного движения по СМП Москва сможет применять чрезвычайные меры вплоть до ареста или уничтожение судна, уверены эксперты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Холодная волна: иностранцам создали правила прохода Севморпути

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