Прямой эфир

Муниципальные приюты для животных создают в Калужской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Законодательном собрании Калужской области прошло второе заседание рабочей группы по внесению изменений в региональный закон об ответственности отношении к домашним животным. В числе нововведений — возвращение безнадзорного животного в среду обитания после стерилизации и вакцинации и создание муниципальных приютов.

Людиновский и Дзержинский районы уже рассматривают вопрос об организации приютов, в Людиново уже даже делают проект. Решено подготовить к следующему заседанию окончательный вариант изменения областного законодательного документа, обсудив его в том числе и с зоозащитниками. Об этом информирует газета «Весть».

Общественники попросят власти Москвы создать первый в стране приют для бездомных кошек — с домиками для животных и безвольерным содержанием. Об этом сообщил член Общественной палаты столицы Сергей Ладочкин. По его словам, зоозащитники попросят подобрать земельные участки в ТиНАО для нескольких приютов для собак и кошек. В собачьем питомнике должно будет содержаться не более 500 животных, а для кошек построят отдельный приют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Социальное зоотакси начало работу в Московской области
Единственное во Владимире котокафе объявило о своем закрытии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017