Муниципальные приюты для животных создают в Калужской области

В Законодательном собрании Калужской области прошло второе заседание рабочей группы по внесению изменений в региональный закон об ответственности отношении к домашним животным. В числе нововведений — возвращение безнадзорного животного в среду обитания после стерилизации и вакцинации и создание муниципальных приютов.

Людиновский и Дзержинский районы уже рассматривают вопрос об организации приютов, в Людиново уже даже делают проект. Решено подготовить к следующему заседанию окончательный вариант изменения областного законодательного документа, обсудив его в том числе и с зоозащитниками. Об этом информирует газета «Весть».

Общественники попросят власти Москвы создать первый в стране приют для бездомных кошек — с домиками для животных и безвольерным содержанием. Об этом сообщил член Общественной палаты столицы Сергей Ладочкин. По его словам, зоозащитники попросят подобрать земельные участки в ТиНАО для нескольких приютов для собак и кошек. В собачьем питомнике должно будет содержаться не более 500 животных, а для кошек построят отдельный приют.