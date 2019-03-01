Единственное во Владимире котокафе объявило о своем закрытии

Организаторы единственного во Владимире котокафе заявили о его скором закрытии. По словам одного из авторов проекта Ирины Лисовской, кафе перестанет работать 24 марта 2019 года, в его «день рождения».

Сотрудники заведения обратились к жителям Владимира с призывом разобрать оставшихся семь кошек. Они попросили не переводить им денег, а взять животных по «договору усыновления». В администрации при этом не исключили, что котокафе через какое-то время откроется снова.

ИА «Владимирские новости» уточняет, что котокафе представляет собой тайм-кафе, посетители которого проводят время с книгами и с кошками. Неравнодушные гости заведения могут забрать кошек себе. К примеру, во Владимире таким образом за год удалось пристроить 28 животных.

Лисовская рассказала, что у проекта были недоброжелатели, которые жаловались на группы общества в соцсетях, из-за чего ее часто блокировали. В результате организаторы не могли нормально анонсировать мероприятия и посещаемость котокафе резко упала.

Ранее сообщалось, что в Москве могут построить первый в России приют для кошек.