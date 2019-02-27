Первый в России приют для кошек хотят построить в Москве

Общественники попросят власти Москвы создать первый в стране приют для бездомных кошек — с домиками для животных и безвольерным содержанием. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил член Общественной палаты столицы Сергей Ладочкин на форуме «Новая Москва: центр нового качества жизни».

По его словам, зоозащитники попросят подобрать земельные участки в ТиНАО для нескольких приютов для собак и кошек. В собачьем питомнике должно будет содержаться не более 500 животных, а для кошек построят отдельный приют. Ладочкин добавил, что приюты могут быть муниципальными, частными или государственно-частными.

Как отметила эксперт комиссии по экологической политике Мосгордумы Елена Иванова, в настоящее время в России таких вольеров нет, кошки содержатся в собачьих приютах, но не могут ужиться с другими животными. Она добавила, что в этом вопросе стоит обратить внимание на опыт США.

«Есть представление о том, что это может быть приют, как один из открытых в США — приют безвольерного содержания с разбросанными по территории домиками для кошачьих семей и специальной конструкцией на заборе, которая не позволяла бы животным через него перелезать. Это может быть территория, расположенная подальше от урбанизированной части города, площадью около 0,5 га с расчетом на количество до тысячи животных», — рассказала эксперт.

Иванова также допустила возможность посещения таких приютов по аналогии с котокафе. В приюте можно организовать ветеринарное обслуживание животных, поэтому кошки будут безопасны для человека.

Соответствующие предложения общественники представят в марте на панельной дискуссии на IX Московском гражданском форуме, где будут присутствовать столичные чиновники.

4 января сообщалось, что зоозащитники планируют создать горячую линию для попавших в беду животных.