Собака кане-корсо поставила материнский рекорд в Воронежской области

В Романи (Воронежская область) собака породы кане-корсо родила 19 щенков. Вероятно, это первый случай появления на свет такого количества детенышей у этой породы, отмечает местный портал «Мое-online».

Собака по кличке Кира впервые стала мамой 19 января. В первую беременность у кане-корсо обычно рождается 2–3 щенка, рассказал хозяин Киры Альберт Мухомедеев, поэтому никто не ожидал такого большого потомства. Все детеныши, кроме одного, выжили, что тоже редкость при таком количестве.

Хозяевам приходилось помогать собаке справляться со щенками — сначала они подкладывали их к маме «партиями» по шестеро, потом пришлось докармливать их смесью, так как у Киры не хватало молока. Наталье Мухомедеевой пришлось взять отпуск, чтобы ухаживать за новорожденными.

В конце января в Хакасии неизвестные бросили под поезд мешок с пятью щенками. Машинист заметил посторонний предмет на рельсах и успел затормозить. Замерзших, но живых щенков передали в отделение полиции.

Кане-корсо — порода собак, известная со времен Древнего Рима. Известна как собака-телохранитель, которая готова защищать хозяев, но не проявляет агрессию без серьезных причин. Кроме того, кане-корсо дружелюбно относятся к детям.