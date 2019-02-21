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Инспектор ДПС остановил движение для перехода собаки в Челябинске

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Рыжая Найда стала настоящей звездой в своем городе. Это видео в Сети набрало десятки тысяч просмотров. Инспектор ДПС остановил поток машин, чтобы собака смогла безопасно перейти дорогу. 

Найда живет на стоянке уже около трех лет. Сюда ее привел пес Рекс, теперь они закадычные друзья. 

Собаку старший лейтенант полиции Сергей Милюков хорошо помнит. Самый добрый дэпээсник признался: ему искренне стало жалко животное. 

В интернете Милюкова называют «самым добрым дэпээсником». Оказалось, что инспектор — настоящий герой и к тому же очень скромен. Два месяца назад он спас жизнь девушке, у которой случился приступ удушья. Сотрудники ДПС оказали первую помощь и сопровождали авто с пострадавшей до больницы. Такие в Челябинске полицейские: и человеку помогут, и собаку выручат. 

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