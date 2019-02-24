В Иркутске спасли плававшую на льдинах собаку

В иркутской области спасатели помогли бездомной собаке выйти на сушу после долгого сплава по реке на льдине. Об этом 23 февраля сообщается на сайте ГУ МЧС России по Иркутской области.

Звонки в спасательную службу стали поступать с 11 часов утра. Обеспокоенные люди просили помочь собаке, которая сидела на льдине и плыла по быстрому течению. С помощью дежурного судна спасателям удалось прижать льдину к берегу, и собака перебралась на сушу. Отмечается, что в общей сложности пес преодолел расстояние более 4 км.

Однако через 40 минут в МЧС снова поступил звонок от обеспокоенных очевидцев, поскольку собака забралась уже на другую льдину и продолжила плавание. Позже стало известно, что льдину прибило к опоре Иннокентьевского моста на мелководье, откуда животное самостоятельно добралось до берега.

24 декабря сообщалось, что собака и белый медведь подружились на Аляске. Сначала собака обнюхала медведя, а потом начала бегать вокруг, приглашая поиграть.