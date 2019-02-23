В банк, животное: как кошки становятся миллионерами

Кому логичнее передать нажитое: плохо знакомому дальнему родственнику или горячо любимому домашнему питомцу? Для знаменитого дизайнера Карла Лагерфельда, скончавшегося 19 февраля 2019 года, ответ был очевиден. Будучи человеком одиноким, кутюрье оставил часть своего многомиллионного состояния домашней питомице, кошке Шупетт. Судя по реакции на данную новость в СМИ и соцсетях, последняя воля модельера многих привела в недоумение. «Известия» разбирались, откуда пошла мода упоминать братьев меньших в завещании, как живется осиротевшим и разбогатевшим зверям и возможны ли такие случаи в российской практике .

Шупетт в трауре

Шупетт Лагерфельд (именно так величается в Instagram-профиле питомица легендарного дизайнера) погрузилась в траур. Неизвестно, что именно восьмилетняя бирманская кошка ощущает в связи со смертью престарелого хозяина, но кто-то из представителей усопшего позаботился, чтобы ее печаль была очевидна: в своем аккаунте животное позирует в траурной вуали. Подписчики, коих более 240 тыс., наперебой выражают Шупетт соболезнования.

Лагерфельд многократно признавался в любви к питомице, которая вошла в его жизнь случайно, но сразу же растопила его сердце. Так что ничего особо удивительного в том, что Шупетт оказалась среди наследников состояния дизайнера, нет: ведь еще при жизни хозяина кошка жила на широкую лапу. В 2011 году присмотреть за животным Карла попросил приятель, манекенщик Батист Джиабикони. Понянчившись с красивым зверьком, пожилой модельер был покорен и отказался отдавать Шупетт законному владельцу. С тех пор кошка жила лучше, чем большинство людей на планете: две персональные горничные, изысканное меню, перелеты на частных самолетах, iPad со специальными кошачьими играми, съемки в рекламных фотосессиях как с хозяином, так и в качестве основной модели.

Шупетт называли самой избалованной кошкой в мире. А ее владелец говаривал, что женился бы на ней, если бы то было дозволено законом. Стоит отметить, что Лагерфельд никогда не был женат и не имел детей. После смерти в 1989 году от СПИДа своего партнера Жака де Башера модельер жил одиноко, окруженный лишь прислугой.

Так что вполне закономерно, что представительница семейства кошачьих стала одним из бенефициаров по завещанию Лагерфельда. Состояние дизайнера оценивается в $150 млн. Неизвестно, какую часть предусмотрел кутюрье для Шупетт. Другими бенефициарами, по последней воле Лагерфельда, предположительно станут его 11-летний крестный сын Хадсон Кроениг и благотворительные фонды.

На фото: наследники Лагерфельда — крестный сын Хадсон Кроениг и Шупетт

Как это работает?

Законодательства разных стран предусматривают разные способы передачи нажитого не относящимся к гоминидам наследникам.

Одна из распространенных форм — создание траста для животного (pet trust). Как и в случае трастового фонда, созданного для наследования семейного благосостояния представителем homo sapiens, в «зверином» трасте будут предусмотрены и управляющий активами, и опекун (человек, заботящийся о наследнике и истребующий средства в его пользу). Наследодатель передает свое имущество в траст в пользу третьего лица (в данном случае морды), а управляющий обязуется действовать в интересах фонда и бенефициара. Приятный бонус: в отличие от простой передачи нажитого по завещанию траст защищает хвостатого наследополучателя от финансовых претензий других родственников умершего, кредиторов и даже государства.

Такие фонды, в том числе и pet-трасты, предусмотрены законодательством США и многих европейских стран. Но не во Франции, где жил и работал Лагерфельд ; однажды во время интервью дизайнер рассказал журналисту о планах сделать Шупетт своей наследницей, и собеседник напомнил ему об этом факте. «Ну что ж, тогда мне повезло, что я не француз», — ответил Лагерфельд, родившийся в Гамбурге. Французское издание Le Figaro полагает, что pet-траст для Шупетт, если таковой имеется, был организован как раз в Германии (где такая форма наследования юридически возможна).

В странах, где давно разрешены pet-трасты, возможности для устройства судьбы осиротевших домашних любимцев почти безграничны. Кристофер Бернс, эксперт по вопросам наследования из американской юридической фирмы Henson Efron, рассказывает, что люди не только завещают животным материальные блага, но и продумывают их комфортное будущее в мельчайших деталях. Например, заранее оговаривают, чтобы питомца навещали гости — друзья и родственники наследодателя (так животное сможет видеть знакомые лица).

Фото: Global Look Press/instagram.com/choupettesdiary Карл Лагерфельд и его кошка Шупетт

Когда животное умирает, в некоторых случаях опекун может стать его наследником. В других — просто получает фиксированную плату за регулярную заботу о питомце. В трасте, скорее всего, будет предусмотрено дополнительное лицо, контролирующее, насколько хорошо опекун исполняет свои обязанности.

Создавая траст для животного, нужно продумать множество деталей и предусмотреть бесчисленные «если». Например, что будет, если питомец переживет управляющего и/или опекуна? Некоторые птицы живут более 75 лет...

Кто придумал делать животных наследниками?

Учитывая, как трепетно многие люди относятся к своей живности, появление завещаний в пользу питомцев было вопросом времени.

В 1842 году в английском суде слушалось дело «Петтингал против Петтингала». Некий заводчик лошадей завещал определенную сумму на заботу об одной из своих питомиц. В частности, потребовал, чтобы лошадку содержали «в каком-нибудь парке Англии или Уэльса» и никогда не ездили на ней верхом. «Мой исполнитель должен связать себя словом чести, что исполнит мое желание и проследит, чтобы она ни в чем не нуждалась», — говорилось в завещании.

Фото: Социальные сети Самое богатое животное в мире — немецкая овчарка Гюнтер IV

В 1888 году английское правосудие определилось с термином для фондов, создаваемых в пользу хвостатых наследников (honorary trust) и их основными характеристиками (это фонд, не имеющий бенефициара в лице человека или благотворительной организации, но его управляющий должен распоряжаться наследственной массой в неких, определенных наследодателем целях — в нашем случае заботы о животном).

Самые богатые пушистые наследники в мире

В 2018 году портал Compare The Market впервые свел воедино статистику по самым богатым животным в мире. Меньшинство из них заработали состояние «сами»: с небольшой помощью хозяев, ведущих их аккаунты в соцсетях и подмахивающих за них рекламные контракты. Но большинство мохнатых толстосумов — это именно наследники человеческих состояний.

Самое богатое животное в мире — немецкая овчарка Гюнтер IV (состояние — $375 млн). Пес получил наследство от своего отца, Гюнтера III. А тот, в свою очередь, — от обожающей хозяйки, немецкой графини Карлотты Лейбенштейн. Да, с помощью траста можно предусмотреть и такой ход.

В 2007 году американка Леона Хелмсли оставила $12 млн кобелю мальтийской болонки по кличке Трабл. Позже суд уменьшил эту сумму на два миллиона, постановив, что изначальная была избыточной. Траблу оставили 190 тыс. годовых (в том числе 100 тыс. на охранников, 8 тыс. — на груминг, 1200 — на еду, 18 тыс. — на ветеринара). Пес покинул этот мир в 2010 году. Можно предположить, что больше всего расстроены кончиной были его щедрой лапой оплачивавшиеся телохранители.

Фото: Instagram/Oprah Опра Уинфри и ее голден-ретривер

Пока неизвестно, сколько денег достанется Шупетт, самым богатым котом в мире считается Блэки. Занесенный в Книгу рекордов Гиннесса котик, обладатель $12,5 млн, получил наследство от антиквара-мультимиллионера Бена Реа.

Британский издатель Майлз Блэкуэлл оставил $15 млн домашней курице Джигу. Это была лишь часть состояния магната, львиную же долю Блэкуэлл отдал на благотворительность. Он был филантропом и обладал развитым чувством юмора.

Американская телеведущая Опра Уинфри живет и здравствует, но уже упомянула в своем завещании голден-ретриверов Люка и Лайлу, кокер-спаниеля Сэйди и спрингер-спаниелей Санни и Лорен. Если собаки лишатся хозяйки, им достанется $30 млн.

Миллион для Барсика

Не исключено, что в России тоже найдутся желающие щедрой рукой одарить своих четвероногих друзей. Однако на данный момент в стране нет законодательной базы, четко регулирующей деятельность трастовых фондов (тем более созданных в пользу животных).

звери Кот Блэки, который считается самым богатым котом в мире Фото: Социальные сети

С юридической точки зрения право на собственность в РФ является неделимым (то есть не может существовать одновременно и абсолютный собственник — наследодатель, и доверительные собственники — управляющий и бенефициар). Поэтому состоятельные россияне обычно учреждают траст за пределами родины (что не возбраняется законом), правда, пока в основном в пользу потенциальных наследников своего биологического вида.