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Первое в России песокафе поменяет формат

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Кафе в Новосибирске, в котором живут собаки, поменяет свой формат. Об этом объявили его создатели. Они начали сбор средств на краудфандинговой платформе «Планета» для того, чтобы открыть для собак новый дом.

Как рассказала одна из основателей Анна Бояркина, формат тайм-кафе, когда животные находятся в одном помещении с посетителями, собакам не подходит. Они привязываются к человеку и эмоционально выматываются.

Планируется переехать в помещение, разделенное на две комнаты. В одной будет кофейня, а во второй — помещение для собак, в которое можно будет попасть за символическую плату. Также активисты собираются открыть благотворительный фонд и разграничить деятельность кафе и песокафе. Деньги будут проходить через фонд и любой желающий сможет ознакомиться с отчетностью.

Портал vn.ru уточняет, что песокафе было открыто в тестовом режиме в Новосибирске в январе 2018 года. Оно стало первым подобным в России. Его основная задача — найти бездомным собакам новых хозяев. За год основателям удалось пристроить 14 собак.

Ранее сообщалось, что в Омске собираются открыть кафе, в котором можно играть с собаками. Проект позволит искать хозяев для бездомных животных.

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