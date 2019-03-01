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Социальное зоотакси начало работу в Московской области

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Бесплатная транспортировка животных, которые ищут дом, стала доступна в Московской области. В месяц удается организовать перевозку до 45 животных.

По словам организаторов проекта, приюты в основном находятся за чертой города. Волонтерам приходится вызывать платное зоотакси или пользоваться личными автомобилями, что не всегда бывает доступно. Социальное зоотакси оснастили боксами, гамаками, средствами гигиены. С помощью услуг «РэйМобиля» за месяц удается перевезти до 45 кошек и собак, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Чаще всего животных возят из приюта в ветеринарные клиники и обратно. Также кошек и собак перевозят между местами передержки или на выставки, где им ищут новых хозяев.

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