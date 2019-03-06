Путин рассказал о планах зарубежных разведслужб в России

Президент России Владимир Путин заявил о наращивании иностранными разведслужбами активности на российском направлении.

В этой связи на заседании коллегии ФСБ РФ в среду, 6 марта, глава государства призвал спецслужбы надежнее защищать важную для страны информацию.

«Зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении, всеми путями ищут доступ к сведениям политического, экономического, научного, технологического характера», — цитирует Путина «Газета.ру».

По его словам, сегодня сотрудники зарубежной разведки стараются влиять на события внутри России «может быть» больше прежнего. Только за прошлый год благодаря «наступательным и результативным» действиям российских специалистов, отметил президент, в стране была пресечена деятельность 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб.

Путин также рассказал о росте числа киберпреступлений, совершенных против РФ. Так, если в 2014–2015 годах насчитывалось около 1,5 тыс. хакерских атак, то в прошлом году специалисты зафиксировали не менее 17 тыс. подобный случаев.

28 декабря 2018 года сотрудники ФСБ задержали в Москве гражданина сразу нескольких государств Пола Уилана. Позже стало известно, что он имел при себе сведения, содержащие государственную тайну. Мужчина был арестован и помещен под стражу до 28 мая. Против иностранца было возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж», ему грозит до 20 лет лишения свободы.