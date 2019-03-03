Прямой эфир

Российский посол потребовал от британской газеты извинений за клевету

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский посол в Великобритании Александр Яковенко ждет официальных извинений за клевету в его адрес, опубликованную в издании Mail on Sunday (воскресный выпуск Daily Mail). Об этом говорится в письме, которое дипмиссия направила главному редактору газеты, сообщает ТАСС.

В письме, копия которого есть у агентства, говорится, что информация о высылке Яковенко из постпредства в Нью-Йорке за шпионаж — грубая ложь. Он проработал в учреждении с 1981 по 1986 год и уехал из США в связи с окончанием срока командировки.

«Учитывая вышеизложенное, посол ждет ваших извинений», — говорится в документе.

Ранее 3 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала публикации британских СМИ к годовщине событий в Солсбери «откровенно срежиссированными фейками». Комментируя материал о Яковенко, она заявила: «Вот вам и тупая месть — попытаться сделать из посла шпиона».

В статье, опубликованной Mail on Sunday, Яковенко назвали шпионом и заявили, что он покинул США во время высылки работников КГБ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Посольство РФ назвало провокацией инцидент с российским флагом в Солсбери
Захарова «насладилась» новыми видеозаписями с Петровым и Бошировым

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017