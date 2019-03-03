Российский посол потребовал от британской газеты извинений за клевету

Российский посол в Великобритании Александр Яковенко ждет официальных извинений за клевету в его адрес, опубликованную в издании Mail on Sunday (воскресный выпуск Daily Mail). Об этом говорится в письме, которое дипмиссия направила главному редактору газеты, сообщает ТАСС.

В письме, копия которого есть у агентства, говорится, что информация о высылке Яковенко из постпредства в Нью-Йорке за шпионаж — грубая ложь. Он проработал в учреждении с 1981 по 1986 год и уехал из США в связи с окончанием срока командировки.

«Учитывая вышеизложенное, посол ждет ваших извинений», — говорится в документе.

Ранее 3 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала публикации британских СМИ к годовщине событий в Солсбери «откровенно срежиссированными фейками». Комментируя материал о Яковенко, она заявила: «Вот вам и тупая месть — попытаться сделать из посла шпиона».

В статье, опубликованной Mail on Sunday, Яковенко назвали шпионом и заявили, что он покинул США во время высылки работников КГБ.