Появились кадры с места ДТП с шестью погибшими на Ставрополье

Опубликованы кадры с места смертельного ДТП с шестью погибшими в Ставропольском крае. Об этом сообщает телеканал «360».

На кадрах видно, как столкнувшиеся машины, получившие серьезные повреждения, полностью перекрыли проезжую часть. На месте аварии работают сотрудники полиции, машины объезжают место ЧП по обочине.

ДТП произошло утром 6 марта в Кочубеевском районе. Микроавтобус Mercedes Vito, который следовал из Азербайджана, на 252-м км федеральной трассы «Кавказ» столкнулся с «ГАЗ-66». По предварительным данным, водитель второй машины уснул за рулем. Как пишет RT со ссылкой на управление ГИБДД по региону, сопутствующей причиной ДТП могло стать отсутствие осевого ограждения, разделяющего транспортные потоки разных направлений.

В результате столкновения шесть человек погибли, еще пять получили тяжелые травмы. Полицейские устанавливают личности жертв и пострадавших.

Отмечается, что дорожные условия в момент аварии соответствовали норме, участок дороги является четырехполосным, дорожное полотно было сухим, осадков не наблюдалось. Региональный СКР проводит проверку по факту произошедшего, пишет RNS. Назначены судебно-медицинские экспертизы, выясняются обстоятельства оказания транспортных услуг по перевозке пассажиров.

Глава ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов после ДТП с шестью погибшими поручил установить тросовые барьеры на трассах.