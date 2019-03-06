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Глава ГИБДД Ставрополья после ДТП с шестью жертвами поручил установить барьеры на трассах

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Фото: РЕН ТВ
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Начальник управления ГИБДД МВД России по Ставропольскому краю Алексей Сафонов после резонансного ДТП в регионе выдал дополнительные предписания дорожным службам по установлению барьерных ограждений на трассах, сообщает 6 марта «РИА Новости».

«В настоящее время выданы дополнительные предписания дорожным службам для незамедлительного принятия мер по установке тросовых барьерных осевых ограждений», — сказал Сафонов.

По уточненным данным ГИБДД, 6 марта в Ставропольском крае столкнулись грузовик «ЗиЛ» и следовавший из Азербайджана микроавтобус Mercedes. В результате инцидента погибли шесть человек, трое были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в ДТП на 252-м км федеральной автотрассы «Кавказ» погибли шесть человек, еще пять получили травмы.

4 марта сообщалось, что в ДТП с автобусом в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) пострадали семь человек.

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