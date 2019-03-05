Шесть человек погибли в ДТП с пассажирскими автобусами в Египте

Шесть человек стали жертвами ДТП с участием двух маршрутных автобусов и грузовика в Египте. Об этом пишет местное издание misr5.com.

Авария произошла 5 марта в египетской провинции Бухейра, расположенной к северу от Каира, на сельскохозяйственной трассе Каир–Александрия, между городами Кафр-эд-Даввар и Абу-Хуммус. По словам официального представителя министерства здравоохранения Халеда Муджахида, помимо шестерых погибших, еще 32 человека получили травмы разной степени тяжести. Пострадавших транспортируют в местные больницы, сообщает телеканал «360».

К месту аварии прибыли 15 машин скорой помощи. Причины аварии пока не называются. Полицейские изучают все обстоятельства произошедшего.

4 марта сообщалось, что в ДТП с автобусом в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) пострадали семь человек.