Число погибших при пожаре на вокзале Египта выросло до 28 человек

Число погибших в результате пожара, возникшего при столкновении поезда с платформой на вокзале Рамсис в центре Каира, достигло 28 человек. Об этом 27 февраля сообщил источник в минздраве Египта.

«Имеются 28 погибших и более 50 пострадавших», — приводит «РИА Новости» комментарий представителя ведомства.

Вместе с тем в посольстве России в Египте уточнили, что, по предварительной информации, среди жертв инцидента нет россиян. «Посольство продолжает следить за развитием ситуации», — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

ЧП произошло утром в среду. Поезд на большой скорости врезался в платформу, при столкновении взорвался топливный бак. Пламя быстро распространилось по платформе и вагонам. Ранее сообщалось о 24 погибших.

Сейчас на месте трагедии работает прокуратура. Кроме того, на вокзал прибыл премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, он пообещал в кратчайшие сроки привлечь к ответственности виновных в этой аварии.