Глава минтранса Египта подал в отставку после пожара на вокзале в Каире

Министр транспорта Египта Хишам Арафат Махди Ахмед в среду, 27 февраля, подал в отставку после пожара в результате столкновения поезда с платформой на вокзале Рамсис в центре Каира. Об этом сообщил портал Shorouk.

Отмечается, что премьер-министр страны Мустафа Мадбули уже принял отставку.

Ранее 27 февраля сообщалось, что число погибших в результате пожара на вокзале Рамсис в центре Каира достигло 28 человек.

В посольстве России в Египте уточнили, что, по предварительной информации, среди жертв инцидента нет россиян. «Посольство продолжает следить за развитием ситуации», — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

ЧП произошло утром в среду, 27 февраля. Поезд на большой скорости врезался в платформу, при столкновении взорвался топливный бак. Пламя быстро распространилось по платформе и вагонам. В настоящий момент на месте трагедии работает прокуратура.