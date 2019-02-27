Прямой эфир

Глава минтранса Египта подал в отставку после пожара на вокзале в Каире

0
Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр транспорта Египта Хишам Арафат Махди Ахмед в среду, 27 февраля, подал в отставку после пожара в результате столкновения поезда с платформой на вокзале Рамсис в центре Каира. Об этом сообщил портал Shorouk.

Отмечается, что премьер-министр страны Мустафа Мадбули уже принял отставку.

Ранее 27 февраля сообщалось, что число погибших в результате пожара на вокзале Рамсис в центре Каира достигло 28 человек.

В посольстве России в Египте уточнили, что, по предварительной информации, среди жертв инцидента нет россиян. «Посольство продолжает следить за развитием ситуации», — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

ЧП произошло утром в среду, 27 февраля. Поезд на большой скорости врезался в платформу, при столкновении взорвался топливный бак. Пламя быстро распространилось по платформе и вагонам. В настоящий момент на месте трагедии работает прокуратура.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Семь человек погибли при пожаре в Кузбассе
Число погибших при пожаре в Кемеровской области достигло восьми человек

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017