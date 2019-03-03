Автобус с 40 туристами попал в ДТП в Швеции

Туристический автобус попал в аварию в шведской провинции Херьедален, несколько человек пострадали. Об этом 3 марта сообщает газета Expressen.

ДТП произошло неподалеку от Лофсдалена. Установлено, автобус выехал в кювет и перевернулся, причиной происшествия могут быть неблагоприятные погодные условия.

В автобусе находились около 40 туристов из Дании, известно, что это представители молодежи. Предварительно некоторые пассажиры получили легкие травмы, тяжело пострадавших нет. Решается вопрос о госпитализации потерпевших. Из-за ДТП автодорога заблокирована, движение приостановлено в обоих направлениях.

Накануне в пригороде города Нючёпинг произошла массовая драка с участием 90 человек. Нескольким пострадавшим потребовалась госпитализация.

Позднее стало известно о еще двух массовых столкновениях в ресторане города Гетеборг и около ночного клуба в Евле. В обеих драках участвовали более 150 человек, предположительно инциденты не связаны друг с другом, пишет ТАСС.