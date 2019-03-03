Прямой эфир

Автобус с 40 туристами попал в ДТП в Швеции

0
Фото: LÄSARBILD/LÄSARBILD
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Туристический автобус попал в аварию в шведской провинции Херьедален, несколько человек пострадали. Об этом 3 марта сообщает газета Expressen.

ДТП произошло неподалеку от Лофсдалена. Установлено, автобус выехал в кювет и перевернулся, причиной происшествия могут быть неблагоприятные погодные условия.

В автобусе находились около 40 туристов из Дании, известно, что это представители молодежи. Предварительно некоторые пассажиры получили легкие травмы, тяжело пострадавших нет. Решается вопрос о госпитализации потерпевших. Из-за ДТП автодорога заблокирована, движение приостановлено в обоих направлениях.

Накануне в пригороде города Нючёпинг произошла массовая драка с участием 90 человек. Нескольким пострадавшим потребовалась госпитализация.

Позднее стало известно о еще двух массовых столкновениях в ресторане города Гетеборг и около ночного клуба в Евле. В обеих драках участвовали более 150 человек, предположительно инциденты не связаны друг с другом, пишет ТАСС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ГИБДД рассказали подробности ДТП на МКАД
Восемь детей пострадали в ДТП с автобусом в Тульской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017