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Восемь детей пострадали в ДТП с автобусом в Тульской области

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Фото: СК РФ
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В Тульской области столкнулись легковой автомобиль и школьный автобус, в результате ДТП пострадали восемь детей. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета 2 марта.

Авария произошла на 39-м км автодороги Лопотково–Ефремов. По версии следствия, школьники ехали с лыжных соревнований из Каменского района в село Архангельское, а в автобус въехала двигавшаяся позади легковушка.

В результате удара автобус съехал в кювет. Восемь подростков были направлены в больницу города Ефремов.

По данным «РИА Новости», в автобусе находились восемь детей в возрасте 13–15 лет и двое сопровождающих. Пострадавшие получили легкие травмы, в частности, благодаря тому, что были пристегнуты.

На месте работают полицейские и следователи, обстоятельства ДТП устанавливаются. Организована доследственная проверка.

Ранее в этот день под Читой три человека погибли при столкновении «Жигулей» и «КамАЗа», причины ДТП выясняются.

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