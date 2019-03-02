Три человека погибли в ДТП в Башкирии

Три человека погибли при столкновении двух машин в Башкирии. Авария произошла в Туймазинском районе республики.

По словам главного госавтоинспектора республики Динара Гильмутдинова, лоб в лоб столкнулись Lada Priora и Hyundai Accent. Муж с женой, находившиеся в Hyundai, и водитель Lada скончались на месте, передает региональный портал «Уфа 1».

Сотрудники полиции и экстренных служб выясняют причины и обстоятельства случившегося.

1 марта в Волгоградской области пять человек погибли при столкновении легковой машины и грузовика. Причина и виновник ДТП будут названы после расследования.