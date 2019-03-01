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Гибель сотрудника ГИБДД при оформлении ДТП попала на видео

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Фото: СК РФ
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В Сети появилось видео смертельного ДТП, в котором погиб сотрудник ГИБДД при оформлении другой аварии. Видеозапись опубликовал Следственный комитет России.

Авария произошла вечером 28 февраля в Гагаринском тоннеле на Третьем транспортном кольце в Москве. Водитель внедорожника Lexus протаранил служебный автомобиль инспекторов ГИБДД, которые оформляли мелкое ДТП. В результате столкновения один из сотрудников погиб, а его напарник серьезных травм не получил, сообщает телеканал «Звезда».

Водитель иномарки, грубо нарушивший правила дорожного движения, задержан и допрошен. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, пишет RT. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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