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Путин назвал трагическим количество погибающих в ДТП россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин назвал неоправданно высоким количество погибающих ежедневно в ДТП россиян.

По словам главы государства, ситуация на дорогах по-прежнему остается сложной, несмотря на некоторые улучшения.

«Каждый день в ДТП погибают почти 50 и получают ранения около 600 человек», — цитирует президента 28 февраля «Интерфакс». Это «трагически много», отметил Путин на расширенном заседании коллегии МВД России.

В октябре 2018 года российский лидер подписал закон о совершенствовании лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами. Поправки возвращают ранее отмененное лицензирование автобусных перевозок.

Ранее в октябре ГИБДД анонсировала масштабные проверки пассажирских перевозок по всей стране для устранения нарушений владельцами и водителями автобусов. Профилактические мероприятия связаны с ростом в 2018 году ДТП с участием автобусов.

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