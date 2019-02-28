Путин назвал трагическим количество погибающих в ДТП россиян

Президент России Владимир Путин назвал неоправданно высоким количество погибающих ежедневно в ДТП россиян.

По словам главы государства, ситуация на дорогах по-прежнему остается сложной, несмотря на некоторые улучшения.

«Каждый день в ДТП погибают почти 50 и получают ранения около 600 человек», — цитирует президента 28 февраля «Интерфакс». Это «трагически много», отметил Путин на расширенном заседании коллегии МВД России.

В октябре 2018 года российский лидер подписал закон о совершенствовании лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами. Поправки возвращают ранее отмененное лицензирование автобусных перевозок.

Ранее в октябре ГИБДД анонсировала масштабные проверки пассажирских перевозок по всей стране для устранения нарушений владельцами и водителями автобусов. Профилактические мероприятия связаны с ростом в 2018 году ДТП с участием автобусов.